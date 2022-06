Motorsykkelfører i 60-årene døde i trafikkulykke

Det var en motorsykkelfører i 60-årene fra Rogaland som døde etter ulykken mellom tre kjøretøyer på E39 i Lindenes onsdag formiddag.

– Slik vi har fått det forklart har det vært et lite sammenstøt mellom motorsykkelen og et annet kjøretøy, som igjen har ført til at motorsykkelen har kommet over i den andre kjørebanen og frontkollidert med en møtende bil, sier operasjonsleder Linn Andresen til Fædrelandsvennen.