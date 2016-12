Mot fuktig jul på Sørlandet

Prognosene er svært realistiske, mener meteorologene og er ikke lystelig lesning for dem som hadde håpet på kaldt vintervær i julehelga.

Lavtrykk i kø

–For selv om det fortsatt er minusgrader flere steder på Sørlandet, er det er store sjanser for at vil komme inn et lavtrykk i løpet av julaften, sier statsmeteorolog, Terje Alsvik Walløe.

–Dette vil bli etterfulgt av et nytt regnvær allerede første juledag, forteller Walløe.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe er rimelig sikker på at det blir vått på store deler av Sørlandet i julen. Foto: Knut Fjeldstad, Fjeldstad, Knut / Scanpix

Ifølge han vil den milde værtypen prege juledagene.

– Det blir sønnavind og såpass mildt at nedbøren vil komme som regn langt opp i fjellet, sier Walløe.

Sikre prognoser

Terje Alsvik Walløe forteller at det er flere prognoser som peker i samme retning og at varselet én liten uke frem er ganske sikkert.

– Akkurat nøyaktig når på julaften regnet kommer og eksakt hvor mye, kan endre seg, men at det kommer og er i form av vann er rimelig sikkert, legger han til.

I tillegg til regn, vil det bli relativt kraftig vind, særlig fra første juledag.