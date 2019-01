Det startet da han var baby. Bare fem måneder gammel ble han sendt til Ullevål sykehus med pustevansker og hevelser på kropp og ansikt.

En smaksporsjon av babygrøt var det eneste som skulle til.

– Da grøten traff leppa, este han ut. Han fikk ikke puste og gikk inn i et allergisk sjokk, forteller Charlotte Formoe, moren til Ivo.

Sønnen har senere fått påvist alvorlig allergi mot melkeprotein og egg.

Kritikk fra lege

Tidligere denne uken gikk lege og professor Sverre Steinsvåg ved Sørlandet sykehus hardt ut mot skoler og barnehager som innfører nettopp totalforbud mot matvarer på grunn av barn som er allergiske.

Mammaen til Ivo tror legen har rett i at allergien i mange tilfeller er overdreven.

– Men i de få tilfellene hvor det er snakk om såpass alvorlig allergi som det er her, så er det absolutt nødvendig, sier Formoe og viser til sønnens sterke allergi mot egg og melk.

TAKLER ALLERGIEN: Ivo er svært allergisk mot egg og melk. Allergien er såpass sterk at han ikke kan komme i kontakt med andre som har spist disse matvarene, forteller moren. Foto: Privat

Det skal lite til før han får en allergisk reaksjon. Det kan være så enkelt som at han tar på samme håndtak som en person som har spist disse matvarene, forteller moren.

– Da blir han syk. Og hvis han får melk eller egg i kontakt med munn eller øyne, utløser det et allergisk sjokk hos Ivo.

Fireåringen går i Espira Dvergsnes barnehage i Kristiansand. Der har de sluttet å servere mat som inneholder melk og egg.

Kommunen har også ansatt en egen person til å vaske håndtak og andre utsatte områder i barnehagen etter måltider.

– For oss har dette vært livsviktig. Det føles trygt å sende ham i barnehagen, og det er kjempeviktig.

– Bagatelliserer

Lege Marte Reigstad ved Oslo universitetssykehus reagerer på enkelte deler av Steinsvågs utspill om hvordan skoler bør håndtere allergi.

REAGERER: Lege Marte Reigstad ved Oslo universitetssykehus har selv en datter med sterk allergi. Hun frykter at utspillene fra lege og professor Sverre Steinsvåg er med på å bagatellisere alvorlige former for allergi. Foto: Privat

– Det som er farlig når helsepersonell går ut på denne måten, er at de bagatelliserer alvorlige former for allergi. Der er viktig at man skiller mellom alvorlige typer allergi og andre typer matintoleranse som gir mindre alvorlige reaksjoner, understreker hun.

Reigstad er selv mor til en allergiker. Hun vet hva slags konsekvenser en allergisk reaksjon kan ha for et barn.

– Barn som har opplevd en slik reaksjon, har opplevd det som svært traumatisk, sier Reigstad.

Allergifri barnehage

Alle som går i Espira Dvergsnes barnehage får allergifri mat. Det gjør de for å unngå at noen føler seg utenfor.

– Vårt mål er at de som er allergiske kan være her på lik linje med alle andre, sier kokk Helene Aas.

Norsk dokumentarserie. Folkeopplysningen ser på fenomenet matallergi og intoleranse. En million nordmenn oppgir at de har matallergi eller er intolerante, men hvorfor tåler vi ikke lenger melk og brød? Programleder Andreas Wahl blir kurert for egne brødtraumer hos en kinesiolog og sender kjernesunne Eva til allergitesting på alternativmarkedet. Sesong 2 (4:6) Du trenger javascript for å se video. Norsk dokumentarserie. Folkeopplysningen ser på fenomenet matallergi og intoleranse. En million nordmenn oppgir at de har matallergi eller er intolerante, men hvorfor tåler vi ikke lenger melk og brød? Programleder Andreas Wahl blir kurert for egne brødtraumer hos en kinesiolog og sender kjernesunne Eva til allergitesting på alternativmarkedet. Sesong 2 (4:6)

Alle barna i barnehagen får den samme maten, slik at allergikerne ikke føler seg utenfor.

STRENGE REGLER: I Espira Dvergsnes barnehage holder de seg unna melk og egg i maten. Det gjelder for alle barna som går i barnehagen, forteller styrer Marian Stene. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Vi vil at barna skal ha et positivt forhold til mat, forteller styrer Marian Stene.