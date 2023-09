– Mange vil være lei seg. De skal få omsorg og støtte og de skal få spørre om det som har skjedd, sier oppvekstdirektør i Kristiansand Kristin Eidet Robstad.

På den aktuelle barneskolen møttes ledelsen og folk fra kommunens kriseteam og PP-tjeneste onsdag kveld.

De planlegger for en tung torsdag.

– Vi legger opp til at elevene blir tatt imot av de lærerne de kjenner. Og så skal elevene få snakke om det de er opptatt av, sier Eidet Robstad.

GIR STØTTE: Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad sier skolen i Vågsbygd får hjelp onsdag kveld - til å planlegge en krevende torsdag. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vis kjærlighet

– Vi må være der for hverandre. I dag har jeg vært ute for å forsøke og forebygge og hjelpe barn og ungdom, sier Hussein Al-Kharasani (28).

Han er miljøarbeider i Vågsbygd og kjenner ungdomsmiljøet godt.

Onsdag kveld gikk han i gatene for å være tilgjengelig for barn og unge etter dobbeltdrapet som har rammet bydelen i Kristiansand.

– Dette preger oss alle. Jeg har hatt en del ungdomsgjenger her nede, og vi har hatt gode samtaler, tent lys og satt ned blomster, sier Al-Kharasani.

Al-Kharasani sier det er viktig at man står sammen som bygd, som by og som land.

De to som ble funnet døde i en privatbolig mandag ettermiddag var en mor og datter (8).

– Jeg oppfordrer barn og unge til å vise kjærlighet til de rundt seg og til de pårørende. Både nå og i lang tid framover, sier Al-Kharasani.

Miljøarbeider i Vågsbygd Hussein Al-Kharasani, sier det er viktig at man står sammen nå. Foto: TOM-RICHARD HANSSEN OLSEN / NRK

Folk trenger ikke være redde

Politiet etterforsker hendelsen som et dobbeltdrap.

Ingen er foreløpig pågrepet.

Politiet sier at det på nåværende tidspunkt ikke er noe som tyder på at det er noen fare for publikum.

– De ble funnet sammen i et bolighus. Det er ingenting som tyder på at publikum skal føle seg redde, sier politiinspektør Cecilie Pedersen.

Politiet etterlyser tips og videomateriale fra personer som har vært i området det siste døgnet.

Enten de har videoovervåkning på boligen sin eller bilen, for eksempel Tesla.