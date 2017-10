Den nye tomta på Mjåvann i Songdalen er på over 30 mål og ligger like ved det gamle anlegget. Her håndteres avfall fra Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand.

Ei rampe på 100 meter med 40 konteinere under tak skal sørge for effektiv avlevering av avfall.

– Dette er en ny, fin og stor gjenvinningsstasjon som har langåpent fra 8 på morgenen til 19 på kvelden alle hverdager, i tillegg til lørdager 8-15, forteller Lars Pedersen, kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør.

Kunder har etterlyst lengre åpningstider. Nå får de tømme søppel til klokken 19 hver kveld. Foto: Lars Pedersen

Fra brukthall til bruktbutikk

På den gamle gjenvinningsstasjonen var det en brukthall der folk kunne sette fra seg brukbare ting som andre tok med seg gratis etter behov.

Dette blir det nå slutt på. 6. november åpner en ny bruktbutikk på Mjåvann.

Lars Pedersen sier at folk kan levere ting som i dag, men at det er satt punktum for gratishentingen. Folk må kjøpe produktene i butikken til en billig penge.

Han forteller at det kunne være ganske rotete og stygt i brukthallen. Til tider var hallen tom etter at noen hadde raida hele hallen.

– Vi ønsker et mer organisert og hyggelig opplegg. Nå vil vi gå igjennom det som leveres, vaske over, teste elektriske ting og systematisere, informerer han.

Publikum ønsker lenger åpningstid

Pedersen er stolt over det nye anlegget. Han understreker at dette er et resultat av publikums ønsker.

– Brukerundersøkelser viser at folk er veldig fornøyd med gjenvinningsstasjonene, men vi har også fått tilbakemelding om at det er mye kø. På lørdagene har det vært stort trøkk på stasjonen på Mjåvann.

Nå håper kommunikasjonslederen at folk vil bruke ettermiddagene i uka sånn at trafikken jevner seg ut.

Ikke dyrere

Han lover at det ikke blir økning i renovasjonsavgiften på grunn av moderniseringen av anlegget.

– Avgiften har ikke økt de tre siste årene og vi har en maksgrense for øking på 1,5 % pr. år.

Driftsleder Rune Johansen i Avfall Sør mottar blomster fra Songdalens ordfører Johnny Greibesland. Til venstre står sjef for gjenvinningsstasjonene, Britt Iversen. Foto: Lars Pedersen

Pedersen regner med at det vil komme flere gjenvinningsstasjoner med langåpent alle hverdager.

– Ja, det håper jeg. Vi må jo tilpasse oss det behovet folk har, mener han.

Han presiserer at Sørlandsparken fortsetter med langåpent på mandag og onsdag til klokka 19.