Moderate skader etter knivstikking

To personer er brakt til Stavanger universitetssjukehus med moderate skader etter knivstikking i en bolig i Kvinesdal, melder Sørlandet sykehus. De to ble først brakt til sykehuset i Flekkefjord, men senere overflyttet til Stavanger. En person er pågrepet etter knivstikkingen. Les hele politiloggen her.