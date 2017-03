Tirsdag døde en fem år gammel gutt da han kom i klem under ei mobilkran på en gang- og sykkelsti på Vågsbygd i Kristiansand.

Etterforskningsleder Ole Segberg ved Vågsbygd politistasjon bekrefter til NRK at mobilkrana ikke hadde kjettinger. De kjettingene som man kan se på bilder av mobilkrana ble tatt på etter ulykka.

Segberg kan ikke si om mobilkrana burde vært annerledes skodd.

– Det var ikke kjettinger på mobilkrana da ulykka skjedde. Jeg kan ikke si noe om den skulle hatt det. Det er vanlig å sko seg etter vær og føre, sier Segberg.

Sjåføren av mobilkrana er avhørt av politiet, men Segberg vil foreløpig ikke si noe om hva han har forklart.

Havarikommisjonen, krimteknikere og folk fra Statens vegvesen holdt på med undersøkelser av mobilkrana hele onsdagen, og undersøkelsene fortsatte i dag.

– I henhold til reglementet

Dekkene på mobilkrana er vinterdekk, som etter alt å dømme er regummierte dekk med vintermønster. Mobilkraner har ifølge eksperter NRK har vært i kontakt med ikke lovkrav om bruk vinterdekk eller kjetting. Som andre kjøretøy skal de ha dekk etter føret.

Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Daglig leder i Nordic Crane Sør, Håvard Jahren, vil i dag ikke si noe om saken av hensyn til etterforskningen. Men han bekrefter at dekkene på mobilkrana er i henhold til reglementet.

I går sa Jahren til NRK at mobilkrana ble parkerte på toppen av en bakke mens de to som jobbet på den undersøkte bakken for å se om den var glatt. Da de snudde seg hadde den begynt å skli.

– Gode på sikkerhet

Styreleder Knut Nordås i Kranutleiernes Landsforening mener firmaet Nordic Crane er kjent for å være blant de beste i klassen når det kommer til sikkerhet og opplæring.

– De er veldig profesjonelle. De er et av de flinkeste selskapene både på HMS og opplæring av personell. Dette er flinke folk, sier Nordås.

Han har vært i kontakt med selskapet og tilbudt foreningens støtte og bistand. Nordic Crane er medlem i foreningen.

– Det som har skjedd er helt tragisk. Hele bransjen føler med dem. Det er en liten bransje og vi har et godt samhold og er opptatt av hverandre.