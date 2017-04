Mjelde: – En ganske vanlig kamp

– Det skjer jo stadig vekk at spillere og trenere møter lag de har vært i tidligere, så kampen mot Start blir som en vanlig kamp, sier Mons Ivar Mjelde til NRK.

Mandag møtes Start og Åsane til førstedivisjonsduell i Kristiansand. Mjelde er trener for bergensklubben, og var trener i Start fra 2011 til høsten 2015.

Start berget plassen i eliteserien med et nødskrik senere samme år.

For 49-åringen fra Osterøy utenfor Bergen blir dagens kamp det første gjensynet med Starts hjemmebane siden han forlot klubben for mer enn et og et halvt år siden. Han sier det blir bra å møte gamle kjente, selv om han ikke har mye kontakt med Start-miljøet nå.

Mons Ivar Mjelde var ferdig som Start-trener i september 2015. Til venstre Start-sjef Even Øgrey Brandsdal. Foto: Kim Nystøl/NRK

– Det er klart det er kjekt å komme til en av landets fineste arenaer for Åsane, sier Mjelde, som understreker forskjellen på klubbene.

– Mine spillere jobber og går på skole ved siden av fotballen, og jeg har mange lokale spillere på laget, sier treneren for laget som har to strake sesonger bak seg i 1. divisjon.

Opprykksfavoritter

Mens Start har åpnet sesongen med seier og uavgjort, har Mjeldes mannskap fått ett poeng på sine to første kamper. Poenget kom mot opprykksfavoritt Bodø/Glimt forrige helg.

– Der hadde vi fortjent å vinne, sier Mjelde.

I tillegg til Bodø/Glimt anser han Start som en favoritt til å rykke opp til eliteserien igjen, men de skal få merke at det blir kamp om poengene i en tett og jevn divisjon.

– Det blir tøft for Start å hele tiden være favoritt, og det er vanskelig på mange arenaer.

– Dra i samme retning

Før sesongen har Start vært plaget med mye utenomsportslig støy, som toppet seg med direktørens varslede avgang. Mange snakket om en ukultur i Start, men Mjelde sier han ikke helt klarer å gripe hva det konkret handler om. Derfor er det ifølge Mjelde ikke lett å si om det er noe han kjenner seg igjen i fra tiden i Start.

– Det er uansett viktig å dra i samme retning, er Åsane-trenerens generelle kommentar.

Start-Åsane har avspark 2. påskedag klokka 18. Samtidig spiller Arendal borte mot ubeseirede Ranheim, mens Jerv spiller mot Mjøndalen på tirsdag.