Mistet tabellteten

Storhamar kjempet seg til 27-24-seier over Gjerpen og tabelltopp i eliteserien i håndball for kvinner i kveld. Storhamar har nå 16 poeng. Tabelltoer Vipers Kristiansand har to poeng mindre, men én kamp mindre spilt. Vipers møter Fredrikstad onsdag.