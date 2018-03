Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet sier at internettilgang er like viktig som vann og elektrisitet, og vi har stor forståelse for at folk reagerer når de mister bredbåndet. Heldigvis har de fleste adgang til nettet gjennom mobiltelefonen og mange har det også på arbeidsplassen.

Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet