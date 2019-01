Mistenker at Kimani er innbilt gravid

– Selv om hun har vist alle tegn på et vellykket svangerskap, har hun nå gått lenger over tiden for estimert fødsel enn det dyrepasserne er komfortable med. En røntgenfotografering i dag vil sannsynligvis gi oss noen flere svar, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken B. Schjøtt i en epost.

Dyrepasserne i Dyreparken vil ta røntgenbilde av Kimani for å sjekke om fostrene har det bra, eller om Kimani er innbilt svanger. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Dyreparken håper røntgenbildene vil vise at fostrene har det bra.

– Men et alternativ er at det kan være innbilt svangerskap, som ikke er uvanlig hos geparder.

LES: Gepardfødsel kan skje hvert øyeblikk

Dyrepasserne skal rigge opp en røntgenmaskin ved vekten til Kimani som hun er klikkertrent til å ligge på, slik at dette kan foregå uten bedøvelse eller narkose.

– Dette har vi aldri forsøkt før, men håper å få det til, skriver Schjøtt.

SE: Direkte fra gepardhuset