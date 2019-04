Mistenker at flere branner er påsatt

I Vest-Agder kjemper brannvesenet nå mot to ulike skogbranner. Brannsjefen mener de begge er påsatt.

– Det er mistenkelig, sier Jon Inge Aasen i Brannvesenet Sør om brannen ved Jerstad i Kvinesdal.

Et mannskap på 16 personer er nå ute for å slukke flammene som har spredt seg til et område på rundt ni mål. Brannsjefen mener det må være snakk om en påsatt brann.

– Det er bare antakelser, men det er veldig merkelig. Det er ingen grunneiere som har drevet med bråtebrenning her i dag, og det er ingen høyspentledninger i området, sier han.

Brannen ved Jerstad beveger seg mot Lidraget i nabokommunen Hægebostad, der det oppstod flere branner i går kveld.

Også disse brannene skal ha vært påsatt, ifølge brannsjefen. Slukkingsarbeidet pågår fremdeles.

– Det er ganske fortvilende sett fra vår side. Vi bruker store ressurser for å få brannene under kontroll. Hvis ikke vi hadde fått slukket brannen ville hytter kommet i fare, sier brannsjefen.

Det er meldt om stor skogbrannfare 41 ulike steder i landet i dag. I Agder-fylkene er skogbrannfaren størst i Gjerstad og Åseral.

I et skogområde på Hisøy i Arendal brøt det også ut i skogbrann i dag. Flammene ble raskt slukket. Politiet har opprettet en sak.

– Vi kan ikke utelukke at det har vært noe uforsiktighet på stedet som har gjort at det har tatt fyr, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt.

Brannsjef Jon Inge Aasen mener stadig flere forlater områder som er satt fyr på. Foto: Jon Inge Aasen

– Flere ildpåsettelser de siste årene

Aasen sier det er en kjent sak at brenning på heiene er godt for dyrelivet, og at brannvesenet ikke har noe imot at folk brenner bråte. Men å stikke av og la en brann utvikle seg er ikke akseptabelt.

– Jeg synes det er en veldig rar holdning og det er noe vi i brannvesenet setter lite pris på. Vi opplever stadig at folk forlater områdene de setter fyr på, og de siste årene har det vært verre enn før. Når det ikke er folk til stede er det fort at brannen kommer ut av kontroll.

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Det er lov å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann.

– Det er viktig at det tas forbehold i finværet. Folk som tenner bål må slukke det ordentlig, hvis ikke kan det gå fryktelig galt, sier Jon Inge Aasen.

I natt sto flere områder i Hægebostad kommune i Vest-Agder i brann. Foto: Jon Inge Aasen

Politiet ønsker opplysninger

Politiet har ikke gjort vitneavhør i forbindelse med brannene, men saken skal etterforskes.

Hans Waage, operasjonsleder i Agder politidistrikt, sier at politiet på nåværende tidspunkt ikke har opplysninger som støtter eller avkrefter brannvesenets teori.

– Vi må etterforske saken ettersom brannvesenet mener brannene er påsatt. Det lokale brannvesenet kjenner bygden og befolkningen godt. Hvis ildpåsettelse er en måte å bedre jaktforholdene på, så er det både farlig og trist, sier Waage.