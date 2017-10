Misjonær Rune Edvardsen i skytedramaet i Las Vegas: – Stemningen her er spesiell

Edvardsen, som er daglig leder i misjonsstiftelsen Troens bevis, hadde tidligere på kvelden spist middag med sin mor og kone på Mandalay Bay og gått forbi konserten der skuddene senere ble avfyrt. De var tilbake på sitt eget hotell, 150 meter fra arenaen, da skytingen startet.

Da skytingen pågikk, la Edvardsen ut melding på Facebook:

«Skytteren har nettopp løpt inn i vårt hotell sier de og folk rømmer i panikk til rommene sine. Skulle ned og se men måtte gå tilbake til rommet. Las Vegas akkurat nå»

Massakren er den verste i nyere historie. Rune Edvardsen, kona Sølvi og mora Kari passerte konsertområdet kort tid før skytingen. Foto: David Becker / AFP

Panikk i lobbyen

NRK snakket med Edvardsen mens dramet utspant seg:

– Jeg prøvde å gå til lobbyen for å se hva som hadde skjedd, men da jeg kom ned var det masse panikk. Folk kom ropende og sa at skytteren har entret vårt hotell.

Han gikk da tilbake til rommet, og forteller at de sattte seg for å se på nyheter.

Edvardsen fikk vite om skytingen gjennom VG, og ville gå ned for å sjekke hva som skjedde. Men da heisen åpnet seg skal folk ha grått og skreket «han har kommet inn i vårt hotell».

Etter at NRK snakket med kvindølen, la han ut melding på Facebook der han skriver at det som er skjedd er tragisk. Han skriver at familien nå i morgentimene drar til Los Angeles, og at stemningen i byen er spesiell.