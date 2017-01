Misbruk av nødraketter er ulovlig og kan i ytterste konsekvens sette liv i fare, fordi det kan ta ressurser fra andre oppdrag.

– Det er veldig ubehagelig, særlig når vi har flere situasjoner samtidig, sier redningsleder Edvard Middelthon, ved Hovedredningssentralen på Sola.

Han sier en typisk situasjon er at de skal reise ut til noen i havsnød, samtidig som de får melding om en nødrakett, men bare har éi redningsskøyte å sende ut.

– Skal du da velge de som driver i en båt, men som kanskje kan drive en time til før de treffer land, eller skal du gå etter nødraketten hvor det kan ligge noen i havet, og i så fall bare kan overleve en halvtime? Men det vet du ikke, sier Middelthon.

Lørdag kveld ble redningsskøyta «Stormbull» sendt ut fra Arendal, og gjorde søk i Tromøysund. Etter hvert viste det seg at nødraketten trolig var skutt opp fra land. Hovedredningssentralen får så mange meldinger om nødraketter, at de må vurdere ressursbruken ved slike meldinger.

– Hadde folk hatt vett, hadde vi visst at det var alvor de få gangene det kom en rakett. Da kunne vi trykket på den store røde knappen med en gang. Det kan vi ikke nå, men vi undersøker alt, sier Middelthon.

Må alltid reagere

Nødraketter ulovlig sendt opp under nyttårsfeiring. Foto: Tor Andre Johannessen

Selv helga etter nyttår, hvor det kan være påfallende å tenke at raketten kommer fra en fest, kan ikke en slik melding oversees.

– Det blir som eventyret med gutten som roper ulv. Vi har hatt situasjoner der folk har sendt opp nødraketter en sen lørdags kveld, og alle trodde det var noe festligheter, men det var en båt som gikk ned og folk satt i redningsflåten. Så, nei, vi kan ikke unnlate å reagere fordi det er et visst tidspunkt, sier Middelthon.

– Kinesiske lykter et stort problem

Kinesisk lanterne Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

Ved en melding om nødrakett begynner Hovedredningssentralen med å stille spørsmål til melder, for å vurdere om det faktisk dreier seg om en slik rakett.

Andre raketter og lys kan bli forvekslet med nødraketter, særlig gjelder dette kinesiske lykter.

– Kinesiske lykter skaper mye problemer for oss. Det ser fint ut for dem som sender dem opp, og det er en flott tradisjon fra Asia. Men når folk ser dem på avstand, er de ofte skråsikre på at de ser en nødrakett, sier Middelthon.

Han oppfordrer folk til å varsle lokalt politi eller brannvesen på forhånd, dersom man planlegger å sende opp kinesiske lykter.