Mink tok rotta på rotte i gågata

Folk på bytur i Arendal ble møtte av et svært uvanlig syn tirsdag formiddag.

I gågata nær bryggene i Pollen, var det vill slåsskamp mellom en mink og en rotte.

Forbipasserende måtte pent skygge banen, for de to kamphanene så ikke ut til å bry seg om tilskuere i byens handlegate. Folk trodde knapt det de så. Noen stoppet opp for å se, for så å trekke seg unna.

– Dette har jeg aldri sett før, sa en av de skuelystne.

Dyrene rullet rundt i en kamp, som minken vant.

– Det mest fornuftige jeg har sett at minken har gjort, skriver en av mange som har sett videoen.

Minken tok rotta i nakken og dro den med seg bort fra stedet.

