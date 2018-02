Millionbil opp i flammer: – Det gikk maks et minutt

Han var på vei hjem fra jobb ved 15-tiden, da bilen gikk varm, begynte å ryke, og stoppet midt på riksvei 9.

En møtende bil stanset og føreren av denne gjorde mannen oppmerksom på at bilen hans brant.

– Han gikk ut av bilen og sa at bilen min brant og at jeg måtte komme meg ut, forteller bileieren, som ønsker å være anonym.

Minuttet etter stod flammene meterhøyt over mannens knapt et år gamle BMW i8, som har en utsalgspris på 1.287.300 kroner.

Da brannvesenet kom frem til stedet var bilen overtent, og veien ble stengt i begge retninger.

Flammer og røyk velter opp av hybridbilen. Foto: Privat

– Surrealistisk

Bileier beskriver opplevelsen som surrealistisk, og sier det tok et par timer før det gikk opp for ham hva som hadde skjedd. Først og fremst er han glad for at han kom seg ut av bilen i tide.

– Jeg hadde jo oppdaget brannen etter hvert, men når – det vet jeg ikke.

På grunn av adrenalinet som oppstod, kom ikke ubehaget før timer etter hendelsen.

– Da tenkte jeg på hva som kunne ha skjedd, sier han.

I etterkant av hendelsen har mannen hatt flere samtaler med forsikringsselskapet og markedsdirektøren i BMW Norge.

– BMW sender en ny, litt mer eksklusiv bil fra Oslo mens de foretar undersøkelsene, så jeg føler meg veldig ivaretatt. Jeg snakket med dem sent i går kveld, og de lurte på hvordan det gikk, sier han.

Slik ser bilmodellen ut. Foto: DAVID MCNEW / Afp

– Første tilfelle i Norge

Kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby, er glad eieren av bilen kom uskadet fra hendelsen.

– Vi har rutinemessig varslet fabrikken og internt i vår organisasjon, slik at vi får fulgt opp saken og kunden best mulig, sier Tegneby.

BMW har ikke har registrert brann på denne biltypen i Norge tidligere. Bilen er utstyrt med karbonkarosseri. Dette gjør bilen lettere, men fører også til at den reagerer annerledes ved brann.

– Derfor blir skaden på bilen større enn den normalt sett kunne blitt med en annen type bil, sier Tegneby.

Han ønsker ikke å spekulere i brannårsak, men sier at den tekniske avdelingen er koblet på og klare for å bistå dersom politiet eller forsikringsselskapet skulle trenge det.

– Vi kom frem til en fullstendig overtent bil, så vi begynte med slukkingsarbeid med en eneste gang, sa utrykningsleder Trond Kirkebø i Kristiansandsregionen Brann og Redning Vennesla mandag. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Mindre representert i trafikkulykker

Ifølge brannmester i Kristiansandsregionen Brann og Redning, Trond Busterud, er det ingenting som tilsier at elbiler er mer utsatt for brann enn andre biler.

– I trafikkulykke-sammenheng er de faktisk mindre representert enn andre biler, men blir det brann så er branner i el- og hybridbiler vanskeligere å slukke, sier han.

Det var ikke mye igjen av bilen etter brannen.