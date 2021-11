– Jeg trodde ingen skulle si noen stygge kommentarer, men så gjorde de det, sier Milian.

10-åringen har Tourettes syndrom og sliter med både motoriske og vokale tics. Det vil for eksempel si ufrivillig kremting, hikking, roping eller bevegelser.

For et par uker siden så han «Snødronningen» på kino med to kompiser. Foreldrene Steffen og Camilla Aadnevik sier de på forhånd måtte tenke seg litt om før de sa ja.

Dette fordi Milian er inne i en periode med mye tics.

Milian er glad for at han har gode kompiser som støtter han. – De betyr veldig mye og kan hjelpe meg i situasjoner som er vanskelige. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ble stoppet av dame

– Ved å gå på kino eksponerer du deg for mange mennesker og kan få høre at det ikke er greit. Samtidig har alle rett til å delta i det offentlige rom. Vi følte derfor at det var riktig å si ja når han hadde lyst, forteller Steffen Aadnevik.

For Milian endte det som skulle være en koselig kinotur med kompiser på en lite hyggelig måte.

På vei ut av kinosalen ble han stoppet av en voksen dame.

Rett etterpå sendte han en melding til mamma Camilla for å fortelle om opplevelsen.

M Milian : Vi er ferdige, men når vi var ute så sa en dame at tixsen ødelegget hel filmen 🤔 M Mamma : Uff a mæ, det var utrolig dårlig gjort! Hun skulle bare visst hvor vanskelig det er for deg.... Det går ikke ann.... Hvem var denne dama? 🤔

Hendelsen har satt spor i han.

– Jeg ble lei meg da jeg hørte det. Jeg skulle ønske folk tenkte litt på hva Tourettes er og hvordan vi som har Tourettes har det.

Hvordan har dere det da?

– Jeg synes det er vanskelig når jeg begynner å lage tics. Du blir også veldig sliten av det, sier Milian.

NRK forklarer Hva er Tourettes? Bla videre Ufrivillige symptomer Tourettes er en tilstand der barn utvikler motoriske eller vokale tics. Det kan være kremting, hosting, banning eller gjentakelse av spesielle ord.

Tilstanden er ufarlig og symptomene ufrivillig. Mest vanlig blant gutter Rundt én prosent av alle barn har Tourettes.

Mest vanlig er det at symptomene kommer i fire til seks års alderen.

Det er tre til fem ganger mer vanlig at gutter blir rammet enn jenter.

Mange barn har tics i en avgrenset periode. For å få diagnosen Tourettes må tics minst ha vært til stede i ett år. Barnet må også ha ulike motoriske tics og minst et vokalt. Har ofte andre vansker også Tourettes er en arvelig tilstand med flere liknende tilfeller i familien.

Årsaken til syndromet er forstyrrelser i modningen av en bestemt del av hjernen.

Mer enn halvparten av barna med Tourettes har samtidig andre vansker. For eksempel tvangslidelser og ADHD. Depresjon, angst, adferdsproblemer og lærevansker ses også hyppigere. De fleste vil bli bedre Tics kan ikke kureres, men plagene kan lindres med behandling.

Fokus på symptomer, mas, skjenn og straff kan forverre plagene.

Tics er som regel på topp i 12 års alderen. Deretter vil de gradvis avta.

90 prosent opplever bedring av tics fram mot 18 års alder. 40 prosent av barna blir helt symptomfrie. Forrige kort Neste kort

Dagen etter hendelsen satte pappa Steffen seg ned for å forfatte et leserinnlegg i Fædrelandsvennen. Innlegget har følgende overskrift: «Til deg som fikk kinofilmen ødelagt på lørdag!»

Her oppfordrer han andre til å være litt mer rause, tolerante og omfavne de som er annerledes.

Han skriver også: «Det å eksponere seg i det offentlige rom for fremmede mennesker som han ikke kjenner i en periode med mye plager, er utrolig tøft gjort. Blikk, kommentarer og herming er dessverre ofte en del av hverdagen».

Milian er stor Tix-fan og har tegnet flere tegninger av han. I sommer var han også på konsert med den store helten. Foto: Anne Wirsching / NRK

Tenk deg om

– Jeg følte det eneste riktige var å si ifra på en annen måte siden jeg ikke var der selv. Jeg skrev innlegget for å nå ut til så mange som mulig, sier Steffen.

Responsen fra både kjente og ukjente har vært stor. Og den har bare vært positiv.

Milian og pappa Steffen ser på leserinnlegget som faren sendte til lokalavisa. Milian synes det er viktig å fortelle om opplevelsen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Foreldrene håper historien deres kan bidra til at andre i en liknende situasjon tenker seg om én ekstra gang.

– Vær forsiktig med å ha meninger om andre mennesker før du vet hva som ligger bak. Vi har alle våre ting som gjør at vi oppfører oss slik vi gjør, sier Camilla.

Milian elsker å tegne og drømmer om å bli arkitekt når han blir stor. Han tegner derfor mest hus. Når han tegner forsvinner ticsene fordi han konsentrerer seg. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Kinodirektør: – Rom for alle

Kim Skarning Andersen er kinodirektør ved Kristiansand Kino. Han kjenner til hendelsen og tok kontakt med Milians pappa etter å ha lest innlegget.

Andersen synes det er leit at Milian ble utsatt for dette.

– Vi skal være så rause at det er rom for at alle kan delta uten at man opplever den type sjikane, sier Andersen.

Kinodirektøren legger til at det er en fordel om foresatte eller andre som er med gir beskjed i forkant.

– Da er vi bedre forberedt og unngår for eksempel at ansatte kommer bort for å hysje.

Kinodirektør Kim Skarning Andersen sier de prøver å tilrettelegge for gjester som har spesielle behov. Foto: Anders Mjaaland / NRK

– Gjør noe med et barn

Psykologspesialist Maren Strandheim Nærdal jobber med å utrede og behandle barn med Tourettes syndrom.

Hun mener det er viktig at foreldrene deler Milians historie.

– Gjennom å normalisere og forstå hva dette handler om så kan disse barna delta i miljøet slik som andre barn, sier Nærdal.

Alternativet er ifølge henne at de trekker seg tilbake.

Hun mener denne saken viser at det er for lite kunnskap om Tourettes syndrom i samfunnet.

– Du kan tenke deg selv hvordan du ville reagert dersom du ble klandret for noe du ikke kan noe for. Å få denne typen kritikk gjør noe med et barn, sier hun.