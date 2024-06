Deltakerne i Mesternes mester 2025 Ekspander/minimer faktaboks Simen Agdestein (57), fotball/sjakk

Innspillingen av den 16. sesongen av det populære NRK-programmet starter på festningen i Kristiansand i strålende sol i ettermiddag.

Kjenner færre av deltakerne enn før

Programleder Aksel Lund Svindal er godt fornøyd med gjengen som skal kjempe om den gjeve pokalen de kommende ukene.

– Det er en skikkelig kul miks av deltakere, både med tanke på bakgrunn, alder og idretter. Jeg kjenner årets deltakere mindre enn det jeg har vært vant til, sier Svindal.

Deltakerne er fra 26 til 57 år og representerer sjakk, fjellklatring, boksing og selskapsdans i tillegg til ulike ski- og ballidretter.

– Det er et par stykker jeg er veldig spent på og tror jeg vi kan få oss noen ordentlige overraskelser fra uventet hold.

Han synes det er spesielt vanskelig å spå hvem som vinner denne gangen.

Aksel Lund Svindal går gjennom setningene han skal si under åpningen av Mesternes mester 2025. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Tilbake i Kristiansand

Den tidligere toppalpinisten spilte inn sin første sesong som programleder nettopp i Kristiansand og Lillesand for tre år siden. Nå er han glad for at produksjonen er tilbake i sørlandsbyen.

– Vi har gode erfaringer med å spille inn Mesternes mester her. Både fordi det er fantastisk fin natur og fine steder, men også bra entusiasme og mange folk som er flinke til å hjelpe til, sier Svindal.

Han og produksjonsteamet gjør de siste forberedelsene før den første øvelsen skal spilles inn på festningen i Kristiansand.

– Området er byr både på sjarmerende bymiljøer, vakre kystlandskap og trivelige folk. Det blir bedre når mange kjentfolk bidrar. Og så håper vi at været spiller på lag slik som sist, sier den etter hvert erfarne programlederen, og som selv vant sesong 12 av programmet.

I dag møttes deltakerne for første gang og tok både gruppebilder og portrettbilder. De skal også gjennom første øvelse i løpet av ettermiddagen, som er en gammel kjenning for seerne.

Men verken Svindal eller noen av deltakerne vil avsløre hva som er første utfordring.

Kai Robin Havnaa fra Arendal gleder seg til å delta i Mesternes mester. Her tar fotografen portrettbilde av den tidligere bokseren. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Tror ikke tommelskaden vil være noe hinder

Bokser Kai Robin Havnaa fra Arendal la hanskene på hylla i fjor på grunn av en tommelskade. Nå gleder han seg til å gi alt i Mesternes mester.

– Jeg har sett masse av Mesternes mester på TV før og har tenkt at en dag kan jeg får muligheten til å delta. Nå kom den, og jeg skal kline til, sier Havnaa.

– Jeg gleder meg veldig, og tror ikke tommelskaden vil hindre meg nevneverdig i øvelsene.

Å bli kjent med de andre deltakerne er noe han gleder seg ekstra mye til.

– Her har alle en sjanse til å vinne, for det er en så variert gjeng å så mange forskjellige øvelser, sier han.

Han legger til at han som sørlending er stolt over at landsdelen hans blir vist frem fra sin beste side på landsdekkende fjernsyn på nyåret 2025. Sesong 16 av Mesternes mester får nemlig som vanlig premiere på NRK i januar.

– Å være her i Kristiansand er fantastisk. Det er nesten like fint her som i Arendal, sier Arendalitten og ler.

Som 14-åring begynte han med fotballtriksing og droppet etter hvert lagfotballen for å satse på en karriere som fotballfreestyler. Han ble en internasjonal stjerne i triksemiljøet med sine spektakulære stunts og har tre offisielle verdensrekorder.

Han er fem ganger verdensmester, to ganger europamester og har også flere norske titler.

Tobias Brandal Busæt fra Oslo fikk kallenavnet «Becs» på grunn av sin beundring for David Beckham og drømte om å bli fotballproff. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Hedda Berntsen (48), alpint/skicross

I telemarkkjøring vant hun i 1997 en rekke titler, deriblant VM-gull i klassisk, VM-bronse i kombinasjon og gull, sølv og bronse i NM. I 2001 tok hun bronsemedalje i slalåm i VM. Hun deltok i OL en gang og i VM to ganger.

Seinere byttet hun idrett til skicross, og fikk sølv i X Games i 2008 og 2012 samt OL-sølv i 2010. Hun vant Egebergs ærespris i 2010. Berntsen ble også verdensmester i døds i 2014.

Hedda Berntsen fra Oslo er en allsidig utøver med internasjonale meritter i telemark, frikjøring, alpint, kulekjøring, skicross og vannsport. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Tarik Elyounoussi (36), fotball

Han kom fra Marokko til Norge som 12-åring og bemerket seg tidlig som et stort fotballtalent. Han vant cupfinalen med Fredrikstad i 2006. Han ble kåret til årets unge spiller i Norge i 2006 og 2007.

Han har over 60 landskamper for Norge 2008–2019 og har i tillegg til FFK spilt blant annet på LSK, Rosenborg og for klubber i Nederland, Hellas, Sverige, Japan, Tyskland og Aserbajdsjan.

Tarik Elyounoussi fikk sitt gjennombrudd på A-laget til Fredrikstad FK som 17-åring Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Simen Agdestein (57), fotball og sjakk

​​​​​​Han var fotballspiller for Lyn fra 198 til1992 og spilte også landskamper på G19-, U21- og herrelandslaget på 80-tallet. En skade førte til at fotballkarrieren var over for multitalentet i 1992.

Som sjakkspiller ble han norgesmester for første gang i en alder av 15 år, og som 18-åring ble han tidenes yngste stormester til da. Fra midten av 80-tallet ble han regnet som Nordens sterkeste sjakkspiller.

Simen Agdestein fra Asker ble på 80-tallet som Norge og Nordens sterkeste sjakkspiller, og har siden vært en fremtredende sjakkprofil. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Kai Robin Havnaa (35), boksing

Arendalitten konkurrerte som amatørbokser fra 2011 til 2014, og vant blant annet senior NM-gull i tungvekt 2014 og bronse i AIBA landslagsturneringen i Istanbul samme år.

I november 2014 ble han profesjonell bokser og forble ubeseiret etter 18 proffkamper, hvorav 15 ble vunnet på knockout. I 1019 vant han også IBO-belte. Et komplisert tommelbrudd i januar 2023 førte til at han måtte legge opp.

Kai Robin Havnaa fra Arendal ble tidlig introdusert for boksing som sønn av Norges eneste verdensmester i idretten, Magne Havnaa. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Kristin Harila (38), fjellklatring

I 2019 sluttet hun i jobben for å bestige de høyeste toppene i verden. Hun har tre ganger satt rekord som raskeste kvinne til å klatre kombinasjonen Mount Everest og Lhotse, den siste i 2023 på under åtte timer.

Sammen med Tenjin (Lama) Sherpa satte hun i juni 2023 ekstrem verdensrekord ved å bestige verdens 14 høyeste topper, alle på over 8000 meter, på tre måneder og én dag. Hun har også rekorden på 68 dager i bestigning av verdens fem høyeste fjelltopper.

Kristin Harila fra Vadsø var topputøver i langrenn som junior, men la opp tidlig på grunn av skade. I 2019 satset hun for alvor på fjellklatring. Foto: 8kexpedition infinetiv / NTB

Johanne Killi (26), freeski

Hun begynte tidlig med langrenn, men ble raskt hektet da hun oppdaget freeski i alpinbakken i hjembygda Dombås. Under X Games i 2016 tok hun bronse i slopestyle og sølv i big air.

Året etter vant hun gull i slopestyle under X Games i Hafjell. Hun har seks verdenscupseire fra 2017 til 2023 og i sesongen 2022/23 vant hun verdenscupen sammenlagt i slopestyle og tok sammenlagtseiere i Park & Pipe-cupen..

Johanne Killi fra Dombås begynte som 17-åring å konkurrere i verdenscupen i friski, og gjorde det raskt veldig bra. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Erlend Mamelund (40), håndball

I 2001–2007 var han med på Haslum Håndballklubbs mange oppturer, blant annet NM-gull. Også senere har han spilt i Haslum i ulike perioder og flere ganger vunnet serien, sluttspillet og cupen med dem.

Har også spilt på lag i Tyskland og Frankrike og vunnet den danske cupen med FC København. Han ble toppscorer da tyske HSG Nordhorn vant Europacupen i 2008. Spilte på landslaget 2005–2016 og scoret 354 mål på 137 kamper.

Erlend Mamelund fra Bærum satset på håndballen tidlig i tenårene. Foto: Alik Keplicz / Ap

Fatima Pinto (45), thaiboksing

I 2009 vant hun gull i nordisk mesterskap i thaiboksing. Året etter deltok hun i VM og tok bronse i det prestisjefylte internasjonale kampsportmesterskapet Combat Games.

Det hele toppet seg med gull både i EM og VM i 2011. Etter en alvorlig skulderskade trente hun seg opp på rekordtid og vant gull i Combat Games i 2013. I 2014 og 2015 konkurrerte hun som proff, gikk flere tittelkamper og vant to internasjonale tittelbelter.

Fatima Pinto fra Nannestad begynte med thaiboksing først i en alder av 27 år. Foto: Nyhetsspiller

Gyda Bloch Thorsen (43), selskapsdans

Fra hun var 16 år reiste hun rundt i verden og vant mange konkurranser. Hun er fire ganger norsk mester i selskapsdans, har sølv og bronse i nordisk mesterskap og har representert Norge i EM og VM fem ganger.

I sju sesonger har hun vært med i Skal vi danse på TV 2, først som danser (2006–2009) og i 2014 som dommer, før hun gjorde comeback som danser i 2022-sesongen.

Gyda Bloch Thorsen fra Stavanger drev tidlig med både stuping og dans, og valgte midt i tenårene å satse på dansen. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Tidligere vinnere av Mesternes mester Ekspander/minimer faktaboks Sesong 1, 2009 (Spania): Dag Otto Lauritzen

Sesong 2, 2010 (Malta): Daniel Franck

Sesong 3, 2011 (Kypros): Finn-Christian Jagge

Sesong 4, 2012 (Ungarn): Tor-Arne Hetland

Sesong 5, 2014 (Italia): Marco Elsafadi

Sesong 6, 2015 (Sicilia): Aleksander Hetland

Sesong 7, 2016 (Monaco): Thor Hushovd

Sesong 8, 2017 (Hellas): Anders Jacobsen

Sesong 9, 2018 (Portugal): Gro Hammerseng-Edin

Sesong 10, 2019 (Mallorca): Pål Anders Ullevålseter

Sesong 11, 2020 (Kroatia): Eirik Verås Larsen

Sesong 12, 2021 (Arendal): Aksel Lund Svindal

Sesong 13, 2022 (Kristiansand og Lillesand): Nils Jakob Hoff

Sesong 14 (Sandefjord og Larvik), 2023: Olaf Tufte

Sesong 15 (Lindesnes, Farsund og Lyngdal) ,2024: Ole-Kristian Bryhn