– Vi gleder oss stort til å spille inn neste års sesong på sydspissen av Norge.

Det sier produsent av Mesternes mester Eirik Hamre i Nordisk Banijay.

De kan nå avsløre at Agder-kommunene Lindesnes og Farsund blir vertskap for sesong 15 av det populære programmet på NRK.

Innspillingen starter i juni i år og har premiere på nyåret 2024.

– Området byr på vill og vakker natur med store kontraster, fra kritthvite strender til grønne åser. Dette er spektakulære omgivelser som er midt i blinken for Mesternes mester, sier Hamre.

Avslører få detaljer

Før pandemien ble Mesternes mester spilt inn i ulike land sør i Europa. Siden 2021 har det foregått i Norge.

Finalen av sesong 14 ble nylig sendt på NRK. Der gikk olympisk mester i roing, Olaf Tufte av med seieren.

Sesongen ble spilt inn i Sandefjord og Larvik.

De to foregående sesongene fant sted på Sørlandet.

I Arendal og Grimstad i 2021, og i Kristiansand og Lillesand i 2022.

Produksjonsselskapet er nå i gang med å finne områder for innspilling i Lindesnes og Farsund.

Men de vil ikke avsløre nøyaktig hvor det skal filmes før opptakene avsluttes i juni i år.

Over all forventning

Mesternes mester er blant NRKs mest populære programmer og har blitt sendt hvert år siden 2009, med unntak av 2013.

Serien har i snitt trukket 1,3 millioner nordmenn til skjermen per episode i årets sesong. På det meste hadde de totalt 1,5 millioner seere.

I fjor ble serien nominert til Gullruten for beste konkurransedrevne reality for sjette gang.

– Særlig gledelig er det at strømmetallene i NRK TV i år er over all forventning, sier NRKs prosjektredaktør for Mesternes mester, Pia Basberg.

Vinner av sesongen i 2021 og alpinlegende Aksel Lund Svindal fortsetter som programleder.

Jerngrep er en kjent øvelse som har gått igjen i de aller fleste sesongene av Mesternes mester. Her fra årets sesong som hadde finale på NRK på fredag. Foto: Heidi Marie Gøperød

Lokal stolthet

Ordførerne av Lindesnes og Farsund gleder seg til å være vertskap og har store forventninger.

– Seerne kan glede seg til veldig mye fin natur, famøse strender og spennende landskap, sier ordfører i Farsund Arnt Abrahamsen.

– Vi er kjempeglade for å kunne gjøre dette sammen med Farsund og å få vise frem sydspissen på en fantastisk måte, sier Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken.

27. februar 1656 ble Norges første fyrlys tent på Lindesnes fyr. Strendene på Lista er et yndet sted for surfing. Restauranten «Under» på Båly i Lindesnes. Farsund sentrum.

Sagebakken tror det vil bety mye for lokalbefolkningen at innspillingen kommer til dem.

– Dette kommer til å gjøre folk stolte. Vi skal være med å bidra til at dette blir tidenes sesong.

Kommunen får uvurderlig reklame, mener ordførerkollega Abrahamsen.

– Nå får vi vist frem kommunen for omtrent halvannen million seere i en tid på året da mange kanskje planlegger en ferie. Fremstår vi skikkelige her er det vanvittig god PR for kommunen.