– Det å være sammen med ei dame som Gro er veldig inspirerende. Jeg forsøker hele tida å snappe opp nye ting og å lære av henne, selv etter elleve år sammen, sier Anja Hammerseng-Edin.

Kona Gro Hammerseng-Edin vant Mesternes mester i 2018, og nå skal Anja trolig få bryne seg på noen av de samme øvelsene.

Ifølge henne selv, kjenner hun ikke på press for å slå konas rekorder.

– Det har egentlig aldri vært noe konkurranse mellom oss. Jeg skal gi alt og være stolt av det jeg gjør. Jeg vil bruke Gro som en inspirasjon.

Nå er innspillingen i gang.

Hammerseng-Edin forteller at årets gjeng allerede har blitt godt sammensveiset, og at konkurranseaspektet har bidratt til det.

– Det er veldig godt å kjenne at man får den dynamikken man ser på TV. Når man begynner å konkurrere skjer det veldig raskt. Det er lett å føle seg som en del av flokken, sier hun.

Fra venstre: Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Anja Hammerseng-Edin, Øystein Pettersen, Nadia Khamitskaya Andersen, Madelene Rubinstein, Nils Jakob Hoff og Ida Njåtun. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Henter inspirasjon på hjemmebane

Årets deltakergjeng byr på idretter som bilsport, roing, hopp, håndball og dans.

Judoutøver Madelene Rubinstein er årets yngste deltaker.

26-åringen sier hun har vokst opp med Mesternes mester på Tv-skjermen.

– Jeg tror alle idrettsutøvere ser veldig opp til Mesternes mester. Det er en ære å få bli med.

Tidligere vinnere av Mesternes mester Ekspandér faktaboks Sesong 1, 2009: Dag Otto Lauritzen Sesong 2, 2010: Daniel Franck Sesong 3, 2011: Finn-Christian Jagge Sesong 4, 2012: Tor-Arne Hetland Sesong 5, 2014: Marco Elsafadi Sesong 6, 2015: Aleksander Hetland Sesong 7, 2016: Thor Hushovd Sesong 8, 2017: Anders Jacobsen Sesong 9, 2018: Gro Hammerseng-Edin Sesong 10, 2019: Pål Anders Ullevålseter Sesong 11, 2020: Eirik Verås Larsen Sesong 12, 2021: Aksel Lund Svindal

Fra deltaker til programleder

Programleder Aksel Lund Svindal sier seerne kan forvente seg et program i skikkelig Mesternes mester-ånd.

For knappe fire måneder siden gikk den tidligere alpinisten av med seieren i årets finale.

Nå er han tilbake på Sørlandet, og etter tre dager med innspilling innrømmer han at han kjenner litt på press om å levere.

Grunnen er at Mesternes mester har blitt en favoritt for både for store og små.

– Jeg kjenner litt press nettopp fordi det er så mange i forskjellige aldersgrupper som ser på.

Svindal har plukket opp noen tips av veteran Dag Erik Pedersen, som har ledet programmet siden 2009. – Et av dem er å ikke prøve å kopiere alt han gjorde. Jeg gjør det på en litt annen måte, sier Svindal. Foto: Stian Foss / Nordisk Film TV/NRK

Får ny sjanse

Foreløpig får programlederen kun lovord fra årets deltakere.

– Det blir tidenes beste program med Aksel som programleder, sier Øystein Pettersen.

Også han gjør comeback i årets sesong.

I fjor ble skiløperen historisk da han på grunn av en skade måtte forlate konkurransen allerede i første program.

Aksel Lund Svindal og Øystein Pettersen er gjenforent i Mesternes mester-sammenheng. Her under innspilling i Saltvika i Lillesand kommune. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Nå gleder han seg til endelig å få testet evnene.

– Jeg blir ikke overraska hvis jeg er skikkelig dårlig på noe, men så håper jeg at jeg er god på noe annet, sier Pettersen.

Hvor lenge han blir med i konkurransen gjenstår å se. Men Svindal kan fastslå allerede nå at han har holdt ut lenger enn han gjorde sist.

– Øystein gjorde inntrykk på alle den korte tiden han var i programmet. Det er mye av grunnen til at det er både fortjent og kult å ha ham tilbake.

Den kommende sesongen får premiere på NRK på nyåret 2022.

Årets deltakergjeng samlet på Sørlandet. Foto: Stian Foss / Nordisk Film TV/NRK