Mesternes mester-finalistene er klare: – Selvfølgelig kjipt å ryke like før finalen

– Jeg skulle virkelig ønske jeg kunne være med og kjempe videre, men jeg var ikke god nok i semien og da er det helt greit, erkjenner Madeléne Rubinstein.

Alt var åpent fredag kveld, og hun kjempet hardt om en finalebillett til siste slutt.

Men det klaffet ikke i semifinalens andre runde for judoutøveren fra Fredrikstad.

Ringspill med en vri

I forrige uke fikk gjengen kjørt seg i «Helvetesuka».

Denne uken skulle vinnerviljen testes, og det var ingen tvil om at samtlige deltakere var gira på en plass i finalen.

Noen fikk imidlertid en dårligere start enn andre:

I kveldens første øvelse skulle deltakerne kaste ringer på stolper i et slags ringspill. Øystein Pettersen kastet og kastet, men slet med treffene. Han endte på nest sisteplass. Når deltakerne gikk tomme for ringer, måtte de ut i vannet og hente flere. Det ble en del turer. Nils Jakob Hoff ble den første som kom i mål. Han var tydelig tilfreds med kveldens første seier. Hos Rubinstein steg frustrasjonen for hvert feilkast. Hun endte på den sure sisteplassen, og fikk ingen god start.

Nils Jakob Hoff stakk av med kveldens første seier. Etter flere tap, innrømmer han at den var sårt tiltrengt.

– Nå var det skikkelig deilig å faktisk få en seier. Det var litt som frisbeegolf, så det var veldig gøy.

Og bergenseren fortsetter den gode flyten.

I kveldens andre øvelse er det fokus og utholdenhet som teller:

I «På vippen» skal deltakerne holde en plate i vater slik at en fire kilo tung kule ikke faller av. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

Rubinstein ser ut til å ha kontroll, men et uoppmerksomt øyeblikk fører til tidlig tap.

– Jeg følte egentlig at jeg hadde stålkontroll, og så mistet jeg kontrollen på kula. Da skjønte jeg at finalen røk, sier hun til NRK.

Romøren blir stående i over åtte minutter, men til slutt står kampen mellom en skiløper og en roer.

De gjør sitt beste for å prate hverandre ut av fokus.

– Jeg kan godt stå her lenge, sier Pettersen, før kula plutselig glipper.

– Nei, det kan jeg ikke faktisk, repliserer han lattermildt.

Styrkeprøve i sanden

Så er det duket for semifinalens aller siste øvelse.

Her skal deltakerne frakte tunge sandsekker gjennom en krevende løype.

Tross enorm fightervilje, havner Romøren denne gangen på sisteplass. Rubinstein viser krefter, men må nøye seg med tredjeplassen. Nils Jakob Hoff kommer seg gjennom løypa på tre minutter og 30 sekunder. Det er kun ti sekunder bak Øystein Pettersen, som i denne øvelsen kan juble for seier.

For femte gang i sesongen står skiløperen igjen med ukas sammenlagtseier.

For Madeléne Rubinstein derimot, er Mesternes mester-eventyret over.

– Det er selvfølgelig kjipt å ryke like før finalen. Men jeg er så fornøyd med innsatsen min, og unner alle de tre gutta som er igjen den finaleplassen, sier hun til NRK.

Rubinstein sier hun har storkost seg i Mesternes mester, og at hun kun har gode ord å si om gjengen som har vært der sammen med henne. Foto: Stian Foss / Nordisk Film/NRK

– Håper jeg har brøytet vei

26-åringen er sesongens yngste utøver, og også den første som har tatt med kampsporten Judo inn i Mesternes mester.

– Det har vært veldig gøy. Det er ikke et så stort miljø her i Norge. Jeg håper at folk har fått sett litt av hva det innebærer.

I verdenssammenheng er Norge en liten judonasjon. Det har ikke stått i veien for Rubinsteins prestasjoner.

Allerede som liten viste Madeléne seg å være et naturtalent. Siden det har hun hatt en rik judokarriere. Foto: Sören Starke / EJU

Hun er fire ganger nordisk mester, har 21 NM-titler og tre kongepokaler.

Rubinstein satset mot OL i 2020, men da det ble utsatt valgte hun å operere en skadet skulder og bestemte seg for å legge opp.

– Det å ha klart å hevde seg med de forutsetningene vi har hatt i Norge, det er jeg nok veldig stolt av, sier Madeléne Rubinstein, og legger til:

– Jeg håper jeg har bidratt til å brøyte vei for de yngre utøverne som kommer bak og vise at det er mulig hvis man virkelig ønsker det.