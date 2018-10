Mer til Heimevernet: – Nå føler jeg jobben vår blir anerkjent

– Jeg hadde ikke sett for meg en så stor økning, og med dette føler jeg at Heimevernets jobb blir anerkjent, sier områdesjef for Mandalens heimevernsområde, Nils Bernt Rinde i Vest-Agder.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Heimevernet på om lag 1,4 milliarder kroner. Tilsammen blir Heimevernet styrka med 216,5 millioner kroner i 2019 i forhold til i 2018.

– Budsjettforslaget innebærer en reell økning for Heimevernets driftsbudsjett, sier oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen, kommunikasjonssjef i Heimevernet.

Rinde legger til;

– Vi har levd med mye usikkerhet omkring hva Norge egentlig vil med Heimevernet. Nå føler jeg vi har nådd et punkt hvor det satses.

Dette vil regjeringen bruke på Heimevernet i 2019:

Styrke Heimevernet med 216,5 millioner kroner. Av dette er 97,5 millioner til økt trening og øving og styrking av drifta i Heimevernet og 119 millioner kroner til materiellfornyelse.

Finansiere en Heimevernsstruktur på totalt 40 000 soldatar med 3 000 i innsatsstyrkene og 37 000 i områdestrukturen.

Øke tildelingen til Heimevernet med 61 millioner kroner, slik at større deler av områdestrukturen kan trene lenger hvert år.

Varslet nedbemanning består

Stortinget har bestemt at HV skal reduseres fra 45 000 til 40 000 mannskaper på landsbasis. Det er fra før klart at Heimevernet i Agder og Rogaland blir redusert med over 2000 mann. Dermed får landsdelen den største reduksjonene landet, fra 6300 mannskaper til 4200.

Disse tallene er uforandret. Flere har vært kritisk til nedbemanningen, blant annet Rinde. Klimautfordringene har vært et hovedargument for å beholde soldatene.

Mandalens heimevernsområde, Nils Bernt Rinde i Vest-Agder. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det viktigste har vært å få på plass midler for nødvendig trening, sier Grosberghaugen.

Til tross for at nedbemanningen skal gjennomføres, mener også Rinde at en økning på over 200 millioner vil gjøre Heimevernet rusta for fremtiden:

– Vi kan få gjennomført en etterlengta oppgradering av utstyr, våpen og materiell. Og vi får muligheten til mange flere øvelser.

Skal trene mer

I 2019 vil regjeringa nemlig at Heimevernet skal øve og trene sikringsstyrkene mer. Regjeringa vil også sette av mer penger til å sikre skjermingsverdige bygninger og installasjoner.

– Vi vil sette av mer enn 180 millioner kroner til grunnsikring av skjermingsverdige objekt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Et skjermingsverdig objekt er eiendom, område, bygning, anlegg, transportmiddel eller materiell, som kan skade rikets selvstendighet og sikkerhet.

Objektsikring er en viktig del av Heimevernets oppgaver. Hver soldat skal få moderne håndvåpen, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Det er vi som er sikkerhetsnettet, og de eneste som kan reagere raskt over hele landet dersom det oppstår en krise eller trussel, sier Rinde.