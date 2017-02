Mer penger til fredning av bygg

Riksantikvaren deler ut over 140 millioner til istandsetting av fredete bygg for 2017. For Aust-Agder er det en økning fra 1 million kroner i 2016 til 4 millioner i 2017. For Vest-Agder er det en økning fra 2 million kroner i 2016 til 5 millioner i 2017.