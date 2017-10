Mer nedbør i vente i Agder-fylkene

– Natt til lørdag kom det opp mot 65 millimeter i kystnære strøk, og mer regn er i vente. Oppdaterte prognoser viser opp mot 60–90 millimeter for lørdag og 50–80 millimeter søndag. Lørdag trekker nedbøren noe lenger inn i landet, men for søndag er det i hovedsak ytre strøk som er mest utsatt, heter det på varsom.no.

Det er utstedt flomvarsel på oransje nivå for deler av Aust-Agder for lørdag og søndag, og gult nivå for østlige deler av Vest-Agder og vestlige deler av Telemark. Det er også utstedt jordskredvarsel på gult nivå for deler av Agder og Telemark.

Vannføringen i elvene antas å stige utover lørdag kveld og søndag fordi mesteparten av regnet ventes å komme fra og med lørdag ettermiddag og søndag.

Få stengte veier

Lørdag morgen opplyste politiet i Agder at tilbakemeldingene fra politipatruljene tydet på at nedbøren lot vente på seg.

– Foreløpige tilbakemeldinger fra våre patruljer er at vannstanden er noe høy enkelte steder, men foreløpig ser det ut til at de store mengdene nedbør lar vente på seg. Veier som flommer over blir fortløpende meldt til Vegtrafikksentralen, som deretter sender ut mannskap, opplyser politiet.

Lørdag ettermiddag var to veier stengt i nærheten av Mandal i Vest-Agder, ifølge Vegvesen.no.

Patruljerer

Politiet har forrige storflom friskt i minne og er forberedt på store mengder vann, selv om det denne gang blir mer overkommelig. Det er de små og mellomstore elvene i Aust-Agder på strekningen Birkenes – Vegårshei som er mest utsatt, ifølge NVE.

– Vi har patruljer i Aust- og Vest-Agder. De fleste i områder med elver som er utsatt for flom. Tanken er at vi skal være proaktive og følge med etter hvert som regnet kommer ned, sier operasjonsleder Line Andresen i Agder politidistrikt til NTB.

Hun ber folk følge ekstra godt med på båter og eiendommer. Ved 14.30-tiden var det foreløpig ikke kommet inn meldinger om skader eller hendelser, bortsett fra de stengte veiene.

Mindre enn sist

Målt i skadeomfang er flommen på Sørlandet i begynnelsen av oktober en av de verste flommene i nyere tid. Det er kommet 3.000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner.

Nedbøren som kom da, ble målt til rundt 300 millimeter over 3–4 dager over et vesentlig større område enn det man har nå. Denne gangen ventes det opp mot totalt 140 millimeter nedbør, inkludert det som kom fredag. Lokalt langs kysten kan det bli opp mot 200 millimeter, ifølge varsom.no.