Mer GPS- merking av demente

Aust-Agder Unge Høyre vil ha mer bruk av GPS-merking av demente. Det skriver Agderposten. Bakgrunnen er to hendelser i Arendal der to demente pasienter gikk hjemmefra, og ble først funnet døde etter omfattende leteaksjoner. Saken skal opp under helgens fylkesårsmøte.