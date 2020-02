– Jeg opplever at Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehus nå tar saken på største alvor. Nå er det en tilsynssak, så vi får svar på hva som har skjedd og om noe har vært uforsvarlig, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Torsdag ble det klart at Helse Sør-Øst skal granske Sørlandet sykehus etter at en lege som står bak flere feiloperasjoner på sykehuset i Flekkefjord har fått fortsette å operere alene i Kristiansand.

På en pressekonferanse sa sykehusdirektør Nina Mevold at hun selv har bedt om en «ekstern revisjon» og at alle operasjoner legen utførte alene i Kristiansand det siste året skal granskes. Men i Flekkefjord, hvor legen jobbet som overlege i kirurgi i elleve år, skjer det ikke noe.

Forstår at folk reagerer

Høie sier han synes det er trist med pasientene som opplever at de ikke har fått riktig hjelp og er blitt skadet. Han mener det er viktig at man lærer av de feilene som er gjort, slik at ikke lignende skal skje i framtida.

– Det er ingen tvil om at befolkningen reagerer på at dette skjer og lurer på om de er trygge. Jeg forstår at folk reagerer. Sørlandet sykehus har en stor jobb med å rette opp igjen tilliten, og det opplever jeg at de nå gjør, sier Høie.

– Håndteres dette nå på en god nok måte?

– Ja, mitt inntrykk er at nå håndteres det på en god nok måte. Sykehuset har også opprettet to telefonlinjer, én for Flekkefjord og én for Kristiansand, der pasienter kan ta kontakt dersom de lurer på om de er operert av denne legen.

Høie er på Sørlandet i anledning Agder Høyres årsmøte, der mange er opptatt av denne saken.

Ønsker gjennomgang av alle operasjoner

I elleve år lot ledelsen legen operere på sykehuset i Flekkefjord uten å være ortoped. Han manglet den seks år lange spesialiseringen. Det visste sykehusledelsen.

Da sakene begynte å rulle, ble legen overført til Kristiansand. Der startet han for ett år siden spesialiseringen i ortopedi. Sykehusdirektøren hevdet det var trygge rammer i Kristiansand og at pasienter ikke trengte å være bekymret, fordi en overlege avgjorde hva mannen skulle operere.

Lyngdølen Finn Åge Olsen har den siste uka fått mange telefoner fra folk i distriktet som frykter de er feiloperert av legen. Han reagerer på at det bare er operasjonene som har skjedd mens legen jobbet i Kristiansand som skal granskes. Nå får han støtte. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Etter sterke reaksjoner fra blant andre skadde pasienter ble legen likevel tatt av alle operasjoner. På pressekonferansen torsdag sa sykehusdirektøren at legen har gått ut over sine rammer i Kristiansand og operert uten godkjenning fra overlege.

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) reagerer på det han mener er en arrogant holdning fra sykehusledelsen da saken ble rullet opp.

Fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, mener alle operasjoner legen har gjort må granskes, for at folk skal kunne føle seg trygge. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Er det noe vi alle er opptatt av, så er det at vi har et helsevesen som fungerer og at man kan være trygg på at ting tas på alvor. Hvis man gjør feil, er det viktig å møte de feilopererte på en god måte.

Thomassen sier han har fått flere tilbakemeldinger på at sykehuset burde stoppet legen tidligere og vært mer imøtekommende og ydmyk i forhold til feilene som er gjort. Han mener det er rart at det kun er legens arbeid i Kristiansand som skal granskes.

– Jeg mener helt klart at sykehuset skal ta en fullstendig gjennomgang av alle operasjonene som kan ha blitt gjort feil.

– Dette er veldig alvorlig

– Det er nesten så jeg ikke kan tro at dette er tilfelle. Jeg forstår godt at folk er redde for å la seg operere. Dette er veldig, veldig alvorlig, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss (H).

Stortingsrepresentant for Høyre, Ingunn Foss, kan nesten ikke tro at legen har fått operere pasienter i så mange år. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hun synes det er sjokkerende at legen har fått operere i så mange år og i tillegg ble flyttet til et nytt sykehus der han fikk fortsette. Også hun reagerer på at ikke alle operasjonene legen har gjort skal granskes.

– Uopprettelig skade er skjedd for dem som har fått livene sine ødelagt. Vi må sørge for at noe slikt aldri kan skje igjen, og så må sykehuset begynne å bygge opp igjen tilliten. Feil kan selvfølgelig skje, men folk må kunne føle seg trygge på at kompetansen er i orden, sier Foss.