Mener Sørlandet sykehus bør bli universitetssykehus

– Vi har tidligere prøvd å få universitetsstatus på medisinstudiet, noe vi ikke har lyktes med, men teknologisamarbeidet burde være grunnlag for at sykehuset kan få universitetsstatus, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Hun viser til at det de siste årene har utviklet seg et godt samarbeid mellom Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus på det teknologiske området.

– Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus har inngått et samarbeid innen kunstig intelligens. Det handler om at datamaskiner kan hjelpe leger med å finne sykdomsinformasjon fra 200 dokumenter i løpet av noen få sekunder. Det er nytenkende og innovativt, sier hun.

– Massiv endring i helsebransjen

Universitetet i Agder har i år etablert et senter for kunstig intelligens. Første amanuensis Morten Goodwin støtter utspillet om at et økt samarbeid med Sørlandet sykehus, kan gi sykehuset universitetsstatus på sikt.

– Det høres helt riktig ut. Og det er helt klart at kunstig intelligens vil føre til en massiv endring i helsebransjen. Sykehus som satser på kunstig intelligens vil være langt fremme, og dette kan føre til universitetsstatus, sier Goodwin.

Tror på mer samarbeid

Bruun-Gundersen tror samarbeidet mellom universitetet og sykehuset kommer til å fortsette i årene som kommer, og mener at det er særlig aktuelt når det gjelder velferdsteknologi.

Hun sier at Frp vil støtte opp om en helselab på campus Grimstad, hvor universitetet, sykehuset og hjemmesykepleien sammen kan se på velferdsteknologi.

– Dette er noe det bare kommer til å bli mer av i framtida. Derfor må vi teste det ut, sier hun.

Åshild Bruun-Gundersen vil at Sørlandet sykehus skal få universitetsstatus. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Vil inkludere sykepleierutdanningen

Bruun-Gundersen har også tanker om å knytte sykepleierutdanningen opp til dette. Hun mener at tettere samarbeid mellom ingeniørstudenter og sykepleierstudenter vil være noe begge parter kan dra nytte av.

– Ingeniørene skal gjerne utvikle den teknologien sykepleierne skal jobbe med. Da er det viktig at sykepleierne kan spille inn hva slags teknologi de har behov for, sier Bruun-Gundersen.

Hun mener at alt ligger til rette for å få dette til, da både ingeniørutdanningen og sykepleierutdanningen ligger i Grimstad.

Bruun-Gundersen mener et utvidet samarbeid mellom Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus, vil kunne gjøre Sørlandet sykehus til landsledende innen velferdsteknologi og e-helsetjenester.