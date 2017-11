Mener regjeringen bør endre reglene

Norunn Tveiten Benestad er en sørlandspolitikerne som reagerer på at familier i norske asylmottak går sultne. NRK har tidligere fortalt at et nyinnført maksimumsbeløp på 10.000 kroner per familie rammer asylsøkerfamilier med mange barn. Les mer.