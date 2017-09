Mener ordfører-opprop viser KrFs sanne ansikt

Bykleordfører Jon Rolf Næss, som også leder Aust-Agder Arbeiderparti, mener Kristelig Folkeparti i dag viste sitt sanne ansikt da de stilte opp på oppropet med Fremskrittspartiet.

– KrF har selv forsøkt å si at partiet ikke støtter FrP, men i dag viser de at de står skulder ved skulder med dagens regjering. Dette vil de fortsette med om regjeringen blir sittende. Det er det som er realiteten, og det må KrF både innse og si høyt.

– Jeg er livredd for at det fortsatt skal bli en borgerlig regjering, sier Næss og mener at KrF tydeligere må markere at de ikke vil i regjering med Frp. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Støtter ikke Frp

KrF-ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug, fnyser av kritikken fra Næss og sier dette ikke betyr støtte til FrP i regjering:

– Jeg tror min gode kollega i Bykle har fått med seg at vi har et vedtak som er veldig tydelig på vårt forhold til FrP. Vi ønsker en regjering sammen med Høyre og flest mulig av sentrumspartiene. Men vi vil ha en regjering med et utspring i den ikke-sosialistiske siden.

Kvinlaug sier dagens opprop handler om å signalisere støtte til Erna Solberg, og vise at ordførerne ikke vil støtte Jonas Gahr Støre.

Kvinlaug mener KrF tydelig har vist at de ikke vil samarbeide med Frp, men poengterer at politiske samarbeid fungerer annerledes på lokalt nivå. Foto: Lars Eie / NRK

– Noen vil tenke at dette er kontroversielt

Det var Kristiansand-ordfører Harald Furre som varslet at ordførerne skulle samles til et felles opprop i Kilden:

«Høyre, KrF og Fremskrittspartiets ordførere i Agder er opptatt av at det blir ikke-sosialistisk regjering også etter valget.»

«Tirsdag 5. september inviterer vi derfor til treff i Kilden i Kristiansand kl. 12.00 for å presentere et «ordføreropprop» for fortsatt ikke-sosialistisk regjering.»

Furre sier til NRK at han forstår at noen reagerer på seansen med tanke på at mange KrF-ordførere styrer egen kommune i samarbeid med Ap.

Furre var en av initiativtakerne til møtet. Foto: Line Haus / NRK

– Noen vil tenke det er kontroversielt at vi har et felles politisk utspill i valgkampen. Men her er det tre partier som ønsker at vi skal ha en ikke-sosialistisk regjering.

Under oppropet trakk Furre fram punkter som han mener beviser at Sørlandet har hatt godt utbytte av en blåblå regjering:

Tre sykehus i landsdelen har blitt sikret

100 millioner til UiAs mekatronikklab

Fengselsbygningen i Mandal, Froland og Evje

Garantert ferdigstillelse av firefelts vei gjennom landsdelen.

– Tar for mye av æren

Næss er uenig i at regjeringspartiene kan ta æren for disse seierne på Sørlandet de siste fire årene:

Andersen mener Sørlandspolitikere, uavhengig av parti, samarbeider godt sammen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– De tar for mye av æren når det kommer til samferdsel. Veiutbyggingen er et tverrpolitisk løft, der hele sørlandsbenken har jobbet sammen.

Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp) bekrefter at veiprosjektene har vært et tverrpolitisk samarbeid. Han sier også at det generelt har vært et godt samarbeid mellom politikere på tvers av partiene de siste årene.