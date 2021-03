– Det er egentlig en helt genial måte å svindle på fordi beløpet er så lite, sier Miriam Faranso.

Over en periode på to år ble hun trukket 29 kroner hver tredje måned av «Norsk Studentforening».

– Jeg er helt sikker på at mange har betalt uten å vite om det, sier Faranso.

23-åringen varslet om den mystiske transaksjonen så fort hun fant ut av det.

I ettertid har hun blitt kontaktet av et tjuetalls andre studenter som har opplevd det samme.

– Senest sist uke ble jeg kontaktet av en medstudent som har blitt trukket lenge uten å være klar over det selv, sier Faranso.

Miriam Faranso driver Instagram-kontoen «Økonomistudenten». Der gir hun følgerne sine tips om privatøkonomi. Foto: Christina Cantero / NRK

Har holdt på i flere år

Faranso oppdaget at pengene forsvant fra kontoen da hun var innom betalingstjenesten Strex for å sjekke noe helt annet.

Da dukket navnet «Norsk Studentforening» opp. Hun kontaktet dem, og fant ut av at beløpet på 29 kroner var en kontingent.

Det er en slik SMS som mange av studentene har mottatt. Foto: Skjermdump

Hun kunne ikke huske å ha registrert seg som medlem, og ba om å bli slettet.

I tillegg fikk hun tilbakebetalt kontingent for ett år.

Nettavisen Khrono har også skrevet om den påståtte svindelen.

Ble lurt på NHH

NRK har vært i kontakt med flere studenter som har blitt trukket med 29 kroner fra Norsk Studentforening.

En av dem husker å ha møtt dem på stand på Norges Handelshøyskole tilbake i 2013. Da hadde han gitt dem e-postadresse og telefonnummer i forbindelse med en konkurranse.

Foto: Skjermdump

Fem år senere ble han trukket med 29 kroner. Han kontaktet foreningen, som viste til registreringen fra 2013.

På dette skjemaet går det ikke fram at man melder seg inn i foreningen ved å fylle ut feltene.

Faranso betalte kontingent for en studentforening hun ikke var med i. Foto: Christina Cantero / NRK

Hadde ikke samtykke

Da Faranso oppdaget at hun ble trukket i kontingent, spurte hun hvordan hun hadde blitt medlem i foreningen. Hun hadde aldri hørt om den før.

– Jeg har aldri fått svar på hvordan de kunne trekke meg for penger uten mitt samtykke.

Hun har en egen Instagram-konto relatert til økonomi hvor hun delte erfaringene sine med Norsk Studentforening.

– Jeg fikk utrolig mange svar fra følgerne mine som opplevde det samme. De visste heller ikke hvordan de hadde blitt «medlem».

Faranso blir kontaktet av mange som har blitt utsatt for det samme. Foto: Skjermdump

Faranso har regnet på hvor mye penger det kan være snakk om.

– Hvis Norsk Studentforening svindler én prosent av alle norske studenter, utgjør det 85.000 kroner i måneden. Det er mye penger!

Hun legger da til grunn at det ifølge SSB var nesten 300.000 studenter i Norge i 2019.

Har ikke anmeldt

Faranso, som er bosatt i Kristiansand, har ikke anmeldt Norsk Studentforening.

Agder politidistrikt er ikke kjent med at noen andre har anmeldt foreningen.

– På generelt grunnlag oppfordrer vi alle til å anmelde dersom de mener at de har blitt utsatt for en kriminell handling, sier Jan Nesland, leder for felles straffesaksinntak.

Han forteller videre at politiet stadig ser nye måter folk blir svindlet på, og oppfordrer alle til å være forsiktige med hva de gir fra seg av informasjon.

Svarer ikke

Norsk Studentforening oppgir på egne hjemmesider at de er «en organisasjon som ønsker å kunne bistå med en hjelpende hånd til kommende, nåværende og tidligere studenter».

Foreningen har også oppgitt å ha hatt flere arrangementer for studenter. Blant annet frokostmøter og fester.

I september 2019 reklamerte de for en fest som skulle holdes på studentsamfunnet på Bislet. Studentsamfunnet bekrefter overfor NRK at denne festen aldri ble holdt på studentpuben.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Norsk Studentforening flere ganger uten å lykkes de siste 14 dagene.

Hjemmesiden deres finnes ikke lenger. NRK har kontaktet dem flere ganger på en e-post som tidligere har blitt brukt av foreningen, uten å få svar.

Vi har også forsøkt å nå dem på et telefonnummer som vi vet foreningen har brukt tidligere. Heller ikke her fikk vi svar.

Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet ber folk klage til dem om de mener de er svindlet av foreningen. Foto: Forbrukertilsynet

Har hatt saker mot seg

Forbrukertilsynet opprettet sak mot foreningen i 2018 og 2019.

– Personer hevdet å ha blitt belastet for mindre beløp på mobilregningen uten å ha inngått en avtale om det, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel til NRK.

Saken ble avsluttet i 2019. Da hadde foreningen gjort de nødvendige endringene i registreringsskjemaet.

Hva bør personer som først nå finner ut at de er belastet gjøre?

– De bør ta kontakt med foreningen og be dem dokumentere avtalen som er inngått. De kan også klage til mobiloperatøren sin. De må kunne dokumentere at forbrukeren har bestilt en slik tjeneste for å kunne kreve betaling.

Hun oppfordrer ellers de som mener seg uriktig belastet om å følge disse rådene på Forbrukertilsynets sider.

– Vi har kun mottatt et par klager på organisasjonen siden vi behandlet saken mot dem. Folk kan også klage til oss slik at vi blir oppmerksomme på problemet.