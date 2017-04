Mener kvinners soningsforhold ikke tas på alvor

I desember 2016 kom Sivilombudsmannen med flengende kritikk av soningsforholdene for kvinner i norske fengsler.

Tilgangen til uteområder og fysisk aktivtet er «betraktelig dårligere» enn for menn, og kvinnene får dårligere tilbud innen rusmestring og reell arbeidstrening.

Medlem i Stortingets justiskomité, Kari Henriksen, mener regjeringen har ignorert rapporten, som hun mener belyser diskriminerende soningsforhold.

Dårligere tilbud

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen reagerer på kritikken fra Henriksen, og poengterer at det var Ap som stemte mot regjeringens forslag om å omorganisere Kriminalomsorgen og opprette en egen spesialenhet for kvinner.

Allerede i desember i fjor kunne NRK fortelle at kvinners forhold i fengsler bryter med retningslinjene for soning.

Kari Henriksen vil ha bedre soningsforhold for kvinner i Norge. Foto: NRK

– I soningen er det noe som heter nærhetsprinsippet. Det betyr at de som soner skal være nærmest mulig der de bor, og der familie og pårørende bor, sier Henriksen.

I Norge sitter det til enhver tid i overkant av 200 kvinner i fengsel. Dette utgjør om lag fem prosent, noe som er høyere enn gjennomsnittet i Europa.

Videre poengterer hun at det først og fremst er innholdet i kvinners soningstilbud som må bedres.

– De skal ha rehabiliteringen på plass, muligheter til utdanning og mulighet til besøk på lik linje som fedre, sier Henriksen.

Gjort mange tiltak

Per-Willy Amundsen sier han setter pris på Henriksens engasjementet, men mener informasjonen hun skildrer er feilaktig. Han forklarer videre at regjeringen har jobbet intensivt for å bedre forholdene til kvinner i fengsel etter at rapporten ble utgitt, og at de har supplert med 50 millioner bare i år.

Amundsen understreker at regjeringen bevilget 115 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold i 2016 i tillegg til 50 millioner i ordinært vedlikehold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har omgjort flere fengsler til kvinnefengsler. Vi åpnet en egen kvinneavdeling hvor kvinner er adskilt fra menn ved Kongsvinger fengsel, sier Amundsen.

I tillegg poengterer han at det er blitt gjort drastiske tiltak ved Drammen fengsel for å møte kravene til sivilombudsmannen. Amundsen mener også at det er blitt gjort endringer når det kommer til kvinners tilbud i fengsel:

– Regjeringen har styrket fengselshelsetjenesten med 10 millioner kroner i forbindelse med en opptrappingsplan på rusrehabilitering, dette vil også komme kvinnene til gode.