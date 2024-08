Mener feil person ble tatt: – Et stort sjokk

– Han reagerer på at politiet bruker opplysninger om at det skal ha vært et internt oppgjør i et kriminelt miljø, sier advokat Jarle Rudi til NRK.

Han bistår mannen som ble tatt inn i en bil mot sin vilje i Kristiansand søndag ettermiddag.

Mannen hadde vært på trening på Sats i Vågsbygd rett før han ble bortført.

Flere personer var vitne til hendelsen, og kontaktet politiet.

Mannen skal deretter ha blitt transportert til Sødal Terrasse, der fire menn senere ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse.

– Hendelsen kom svært overraskende på han, og var selvsagt et stort sjokk. Gjerningspersonene har tatt feil person, mener Rudi.

Bilde fra politiaksjonen på Sødal Terrasse. Foto: Tipser

Høy prioritet

Agder politidistrikt har tidligere uttalt at de ser alvorlig på saken, og at de har gitt den høy prioritet.

Politiaksjonen pågikk fra søndag til mandag, da politiet blant annet kontrollerte biler på E18.

De fire siktede i saken er fra Østlandet og Sverige. De ble pågrepet ved det som skal ha vært en utleiebolig på Sødal Terrasse.

Tirsdag ble de varetektsfengslet i fire uker, hvor to av ukene er i full isolasjon.

Mennene er mellom 20 og 40 år.

Bortføringen utløste en omfattende politiaksjon i Kristiansand, der også flere politihelikoptre var involvert. Foto: skjermdump

– Ordknappe

Til Fædrelandsvennen sier Rudi at den fornærmede nå er utskrevet fra sykehus.

Han ønsker ikke å kommentere hva slags vold mannen ble utsatt for, eller om han er kjent for politiet fra før av.

NRK har bedt Agder politidistrikt om å kommentere uttalelsene fra bistandsadvokaten, men foreløpig ikke fått svar.

– Vi er i en helt innledende fase av etterforskningen. Derfor er vi ganske ordknappe nå og vi vil ikke til å gi mange detaljer i saken av hensyn til den pågående etterforskningen, har politiet tidligere uttalt.

De har også opplyst om at flere kan bli pågrepet i saken.