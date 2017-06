Mener drapstiltalt må frifinnes

30-åringen som er tiltalt for å ha drept moras samboer med kniv i Kristiansand i fjor, må frifinnes. Det vil forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen prosedere på i retten i dag. Han mener det ikke kan utelukkes at svensken drepte mannen ved et uhell idet han skulle skjære brød.