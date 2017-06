Mener drap var et uhell

– Jeg skulle skjære brød, og da jeg vendte meg om med kniven, gikk den inn i han ved et uhell. Det forklarte 30-åringen som er tiltalt for knivdrap på sin mors samboer i en leilighet i Kristiansand i fjor høst. Svensken sier i retten at han var ruset på sprit og piller.