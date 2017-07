Mener dekningen er for dårlig

– Vi ser at økte boligpriser på leiemarkedet gjør at mye av studentbudsjettet går til bolig. Da blir det svært lite igjen. Det gjør at flere kanskje må ty til kredittkort, eller opparbeider seg en gjeld ved siden av studiene, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Mats Johannsen Beldo.

Studentboligundersøkelsen for 2017 viser at det er nok studentboliger til 14 % av studentene i regionen Agder. Landsgjennomsnittet er 14,5. I Kristiansand er dekningsgraden på 12,62 %, mens den i Grimstad er bedre på 18,16 %.

I Grimstad stod det klart nye studentboliger i fjor.

Muligheter på det private markedet

Leder i Studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen. Foto: Anne Wirsching / NRK

– Målet er å nå 20 % dekningsgrad, og så lenge vi ikke har nådd det så er vi ikke fornøyde, sier leder i Studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen.

Han påpeker at det har vært gode priser på det private boligmarkedet i Agder, i motsetning til andre steder i landet.

– Men dette kan snu på et blunk. Man kan godt hvile i dag på at man har et boligmarked som er med å bistå studentene, men det vil ikke alltid være sånn, og det vet vi fordi det private boligmarkedet er ute etter å tjene penger, sier Østensen.

Fyller studentboligene i Agder

I Stavanger sliter de med å fylle studentboligene, mens det i Oslo er stor pågang. I Agder er også alle studentboligene leid ut.

Leder i Studentsamskipnaden i Agder Bolig, Heming Bentsen, sa forrige uke at ikke alt håp er ute for dem som ennå ikke har fått tilbudt en studentbolig. Mange av dem som først fikk tildelt bolig takker nei når de kommer inn på andre studier.

– Det skjer mye i disse dager, så jeg anbefaler at folk søker videre samtidig som de søker på det private markedet, sier Bentsen.

Forrige uke var det 670 studenter på venteliste på studentbolig i Agder.

Går ut over økonomien

Mats Johannsen Beldo, leder i Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold

Leder i Norsk studentorganisasjon, Mats Johannsen Beldo ser bekymret på at mange studenter nasjonalt ender opp i et dyrt privat eiendomsmarked.

– De få heldige som har fått studentbolig har mindre press på økonomien enn de som leier på det private leiemarkedet, sier Beldo.

Han sier bygging av studentboliger fungerer som en prisregulator for det private leiemarkedet.