Mener cruiseskip er klimaverstinger

Han er om bord på MS Midnattssol i Antarktis for å holde foredrag om klimaendringene.

Akkurat nå er Svein Tveitdal ved den Antarktiske halvøya som går inn mot Sør-Amerika. Herfra forteller han på telefon at klimaendringene han satt sine spor.

– Dette er et av de stedene som er mest oppvarmet. Her har temperaturen økt med cirka tre grader de siste 50 årene, forteller den tidligere FN-direktøren, med god kompetanse på klimaendringer og issmelting.

Svein Tveitdal foran MS Midnattssol i Antarktis. Foto: privat

Populært turistområde

Frolendingen er om bord på Hurtigruta for å forelese om forurensningen blant annet fra cruisebåter i polare områder.

Økende turisme i Arktis og Antarktis gjør at cruisebåtene må tenke nytt for å gjennomføre klimavennlige cruise rundt sydpolen.

– 30 000 turister besøker Antarktis hvert år, men cruisebåtene er noen verstinger på forurensning, ifølge Tveitdal.

Tveitdal er invitert av rederiet som ønsker å bruke mer miljøvennlige skip.

– Det er ganske mange som blir forskrekket når jeg forteller de her nede om hvor mye de forurenser når de er med på en sånn tur, sier han.

Det er strenge reguleringer for å gå i land, og isen blir mindre og mindre, forklarer han.

– Her er det sånn at 90 prosent av isbreene her trekker seg tilbake mens 10 prosent vokser, forteller han.

Svein Tveitdal er bekymret for issmeltingen i Antarktis. Foto: privat

Isflak på størrelse med halve Aust-Agder

Ikke langt fra der han oppholder seg, er en isbre som heter «Larsen breen». Denne har fått en sprekk som stadig blir større. I desember beveget sprekken seg 20 kilometer.

– Mange frykter at i løpet av ganske kort tid kan dette isflaket løsne. Isflaket er 350 meter dypt og på størrelse med halve Aust Agder. Når breene som ligger på land begynner å gå raskere ut i havet, så er dette noe som vil akselerere den globale havstigningen. Det er en veldig alvorlig prosess som kommer, hevder han.

Dersom all isen «Larsen C» holder tilbake hadde havnet i havet, ville havnivåene ha steget 10 centimeter. Det scenarioet ligger i så fall mange år frem i tid, ifølge forskerne.

Tidlig ute med mer miljøvennlige cruiseskip

Ifølge Tveitdal har Hurtigruta lagt inn bestilling på nye miljøvennlige cruiseskip som satser på hybrid teknologi. Han er sikker på at denne industrien vil vokse frem i årene som kommer.

– Det er større utslipp per passasjer per kilometer på cruiseskip enn på et fly, for eksempel. Hurtigruta satser på å bli det første større cruiseselskapet som vil tilby utslippsfrie cruise, sier miljøeksperten.

– De som klarer å tilby cruise med mye mindre utslipp enn de som kjører i dag, vil vinne i markedet, avslutter han.