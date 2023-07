Mener båtulykke kunne vært unngått med bedre belysning

– Det burde vært lys på alle de tre stakene som står i sjøen her. Da ville mest sannsynlig denne ulykken vært unngått, sier Jarle Osen.

Han er driftsansvarlig for Korshamn Rorbuer.

37 år gamle Stian Alexander Stene Slotte omkom da en fritidsbåt med fire personer om bord kolliderte ved Korshavn i Lyngdal natt til mandag.

Navnet er frigitt i samråd med pårørende.

Mangelfull opplæring

NRK møter Osen i Korshamn mandag ettermiddag. Han er preget av hendelsen.

– Det var en tragisk ulykke, det preger oss alle, sier han.

Korshamn Rorbuer leier blant annet ut båt og utstyr til fiskere. Mange av dem kommer utenlands fra.

– Vi lokale vet jo hvor disse stakene er, men vi leier ut til mange og flere private leier ut. Dersom de ikke får god nok opplæring så skjer slike tragiske ulykker, sier Osen.

Det var en liten fritidsbåt med fire personer om bord som kjørte inn i jernsøylen. De var på krabbefiske i en 16 fots lettbåt da ulykken inntraff.

Det var dette sjømerket som ble påkjørt av fritidsbåten. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Vekket av en nabo

Selv ble Osen vekket av en nabo som kom og banket på. Ifølge Osen var det bekmørkt og regnet da ulykken fant sted.

– Her ute er det ofte kraftig sjø og når du kommer her nattetid og det ikke er lys på stakene, så er det klart at slike ulykker kan skje, sier han.

Ingen av de tre andre som var i båten ble livstruende skadet. De vil bli forsøkt avhørt når de er i stand til det, opplyser politiet.

Ifølge politiet er samtlige norske statsborgere.

Rutinemessig er det tatt blodprøver av alle de involverte.

Det er så langt ikke kjent hvem som førte båten og det er uklart hva som forårsaket ulykken.

Båtulykka skjedde utenfor Korshamn i Lyngdal natt til mandag. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Kystverket: – Burde være mer belyst

Sjømerker sjekks av Kystverket hvert femte år.

I 2021 ble stolpen som fritidsbåten krasjet inn i, merket som sikker.

Kystverket sier de vil se hva de eventuelt kunne gjort annerledes når ulykka er ferdig etterforsket.

– Det kan for så vidt være riktig at det burde være mer belyst, men det er en sektorlykt som lyser hvit i innseilingen som antyder hvor du kan seile trygt inn, sier Tatjana Eriksen seksjonsleder for planlegging i Kystverket.

Hun opplyser at dersom de endrer et sjømerke så må de vurdere det sammen med andre objekter i et område slik at det blir en helhet.

– Navigasjonsplaner er komplekst. Vi kan ikke bare sette opp ekstra merker uten å se på helheten, sier Eriksen.