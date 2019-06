Melding om flystyrt i Skagerrak

Det er satt i gang en større redningsaksjon i Skagerrak etter melding om at et fly har styrtet, skriver Fædrelandsvennen. Redningsskøytene fra både Mandal, Farsund og Lillesand er i området, i tillegg til kystvaktskipet Nornen. Søksområdet er sør for Mandal og Søgne, og følge avisa er det snakk om et mindre fly som har styrtet.