Meiner tiltalte ikkje kan dømmast

Mannen som er tiltalt for drapsforsøk etter å ha knivstukke to politimenn i Vennesla bør frifinnast. Det meiner forsvarar Tor Kjærvik. Han meiner at 30-åringen ikkje kan dømmast til tvungent psykisk helsevern, som er aktor sin påstand.