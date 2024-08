Medaljehåpet Koanda: – Nå er det bare å gi alt på OL-scenen

– Det er viktig for meg å tenke på helt andre ting og senke skuldrene, også gå inn i lynfokus.

Det forteller vektløfteren Solfrid Koanda fra Grimstad.

Hun forteller om rutinen hennes før lørdag når hun skal i aksjon i OL i Paris.

– Jeg skal inn i en tøff konkurranse. Jeg er selvfølgelig sterk, men det er sterke jenter som er i min klasse og har vært med på dette før.

Til tross for at det er hennes første OL er hun en av Norges aller største medaljehåp.

Solfrid Koanda har fått til mye på de fire årene hun har drevet med idretten. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Verdensmester før OL

Vektløfteren har allerede blitt verdensmester to ganger og europamester tre ganger. Alt det i løpet av de fire årene hun har drevet med idretten.

Hun tror likevel at hun har gått under radaren.

– De kjenner ikke meg og har ikke vært på en OL-scene mot meg før. Jeg håper vi kan være litt uforutsigbare.

Trener Stian Grimseth håper Koanda får gjort sitt beste.

– Hvis hun er på sitt beste kan hun kanskje slå rekorder, sier han.

Solfrid Koanda har tidligere i år tatt EM-gull. Foto: Skjerdump fra Weightlifting House TV

Stille før stormen

Timene før en konkurranse bruke Koanda tiden på å roe ned.

– Jeg liker å ha på musikk, danse og ikke tenke så mye på konkurransen. Jeg vet at når det nærmer seg innveiing, så skrur hodet seg på.

Trener Grimseth forteller at den første vekten som skal løftes er viktig i forhold til resten av konkurransen.

– Hun begynner høyt, men ikke for høyt. Det er viktig å finne den optimale startvekta, sier han.

Han forteller at hvis Koanda ikke får til startvekten er hun ute av konkurransen, men begynner hun for lavt er et forsøk blitt kastet bort.

Trener Stian Grimseth har troa på Koanda. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Den store nerven i konkurransen

På lørdag har hun tre forsøk i hver øvelse.

Grimseth sier at det er et helt ekstremt stort press.

– Det er nok den store nerven i konkurransen som folk kanskje ikke helt forstår. Den nerven er elektrisk og god å kjenne på hvis det går bra, sier han.

Koanda selv forteller at hun prøver å ikke tenke på at det kun er tre forsøk.

– OL er stort, men jeg prøver å tenke på at jeg ikke skal gjøre noe nytt. Nå er det bare å gi alt på OL-scenen, sier hun.