– Mamma dør jeg nå?

Det var de første ordene Esteban sa til moren da han våknet fra koma på sykehuset.

– Nei, gutten min. Du skal ikke det. Du har fått hjelp og dette skal gå bra. Bare sov, svarte moren.

11. juni i fjor opplevde Jacqueline Ruffo-Perez fra Farsund i Agder sitt livs største mareritt.

Sønnen Esteban var på tur med klassen til en lokal lekeplass.

Der lå det et huskestativ på bakken.

Esteban og noen medelever reiste det opp, og han satte seg i husken.

Da kollapset huskestativet og traff han rett i ansiktet.

Esteban lå tre dager i kunstig koma etter ulykken på lekeplassen. 12-åringen fikk mange hyggelig hilsener fra venner og kjente mens han lå på sykehuset. To uker etter ulykken greide Esteban for første gang å innta mat. Den måtte være most.

12-åringen ble sendt med luftambulanse til Ullevål sykehus. Han hadde fått store bruddskader i ansiktet.

– Hele venstresiden var som et puslespill. Han har fått flere plater i ansiktet, forteller mamma Jacqueline.

Hun etterlyser nå et større fokus på sikkerhet på lekeplasser.

Jacqueline Ruffo-Perez viser frem bilder fra sykehuset. En tid hvor hun fryktet at gutten hennes skulle dø. Det tok flere uker før hun fikk nattesøvnen tilbake etter ulykken. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

Jobbe mer målrettet

Hvor mange barn som skades på lekeplasser i Norge årlig vet ingen.

Her til lands føres det ingen statistikk over slike ulykker.

Det gjøres i nabolandene våre Danmark og Sverige.

Nina Edwardsen er daglig leder i organisasjonen Bad, park og idrett. De utdanner og sertifiserer lekeplasskontrollører.

Edwardsen mener at også Norge burde ha ført en nasjonal statistikk.

–Tallene kunne vært systematisert og rapportert på samme måte som bilulykker og drukningsulykker. Da kan man jobbe mer målrettet med å redusere antall ulykker på lekeplasser, sier Edwardsen.

Ulykken skjedde på en lekeplass i Farsund i juni i fjor. Politiet etterforsket saken, men henla den da de kom fram til at det var en ulykke ingen kunne straffes for. Foto: Olav Hoel

Halvparten er for dårlige

Lyngdal kommune har kartlagt 57 offentlige lekeplasser som følge av den alvorlige ulykken i nabokommunen Farsund.

Konklusjonen er at 31 av dem er i så dårlig stand at de må utbedres eller stenges, skriver Lister24.

Byggingeniør Kerstin Eikeland i Lyngdal kommune er ikke overrasket over resultatet.

– Vi har for lite penger, for få folk og må prioritere der det brenner mest. Nå planlegger vi å ansatte en person som har ansvar for dette i kommunen. Det har vi ikke hatt til nå, sier Eikeland til NRK.

Kommunen skal gjennomføre årlige kontroller av lekeplasser, det vedtok et enstemmig utvalg for miljø, plan og teknisk onsdag.

Kerstin Eikeland i Lyngdal kommune sier kommunen nå vil ta mer ansvar for kommunens lekeplasser. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen / NRK

– Bør tas tak i

Farsund kommune har hatt en liknende kartlegging. Ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) opplyser at tilstanden på kommunens lekeplasser nå skal være god.

Edwardsen i Bad, park og idrett tror ikke Lyngdal er alene om å ha mange lekeplasser i dårlig stand.

– Jeg tror dessverre det er flere andre kommuner dette gjelder. Det er noe tilsynsmyndighetene bør ta tak i.

Det er likevel lys i tunnelen.

– Vi ser at det nå er flere kommuner som innfører krav om at inspektører skal være sertifiserte med oppdatert og riktig kompetanse, sier hun.

Nina Edwardsen er daglig leder i en organisasjon som jobber med å utdanne og sertifisere lekeplasskontrollører. Foto: Privat

Truls Andreassen er sjefingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Han støtter tanken om en nasjonal statistikk.

– Et helhetlig system for lekeplassulykker ville gitt oss et bedre utgangspunkt for valg av tilsyn, sier han.

Andreassen presiserer at det er eier av lekeplassen som har ansvaret for sikkerheten.

– Vi anbefaler at det gjøres en avtale mellom eier av utstyret og en eventuell annen eier av tomta. På den måten sikrer man at feil følges opp dersom det er avvik på lekeplassutstyr.

Det var dette huskestativet som veltet da Esteban og klassekameratene lekte på lekeplassen. Foto: Olav Andreas Hoel / Lister 24

Orker ikke leke med venner

Mammaen til Esteban mener sikkerhet på lekeplasser burde blitt høyere prioritert over hele landet.

– Jeg som mor vil ikke at andre skal oppleve det samme som vi opplevde. De må ikke vente til det skjer en ulykke før de tar tak i problemene, sier Jacqueline Ruffo-Perez.

Sønnen hennes er fortsatt sterkt preget etter ulykken for halvannet år siden.

Han orker ikke lenger spille fotball eller leke med kompiser etter skolen.

– Han har mye hodepine og er sliten hele tiden. Han har også gått mye ned i vekt. Han vil gjerne ha tilbake det gamle livet sitt, men greier det ikke, sier hun.