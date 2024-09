– Advokat Tor Omar Nyquist, Markus og hans foreldre mener Kristiansand kommune prøver å unndra seg en domstolsbehandling ved å sette vedtakene som var tatt for retten, ugyldige og fatte et nytt, nesten likt vedtak. Hva er deres kommentar til dette? Foreldrene lurer på hvilken rettsikkerhet sønnen har når det er mulig for kommunen å gjøre dette. Hva er deres kommentar til dette?

– Kristiansand kommune prøver ikke å unndra seg domstolsbehandling i denne saken, og Markus fratas ikke muligheten for å få prøvd saken. Han har full adgang til å klage kommunens nye vedtak inn til Statsforvalteren. Dersom han ikke får medhold hos Statsforvalteren, kan han fremdeles bringe Statsforvalterens avgjørelse inn for domstolen, sier enhetsleder for forvaltning og koordinering i Kristiansand kommune Hans-Petter Breistein.

– Kristiansand kommune har fremmet sitt syn på saken og retten har avgitt sin kjennelse. Vi mener det var unødvendig dyrt og ressurskrevende å ta saken til retten. Vi mener at tingretten ikke er bedre til å behandle de prinsipielle sidene av saken enn Statsforvalteren. Kommunen retter seg etter beslutninger fattet av Statsforvalteren.

– Markus sin mor, Mai-Lis Hagen, mener kommunen har en bevisst strategi om at de ønsker å få flest mulig med nedsatt funksjonsevne inn i institusjonsliknende boliger. Hva er deres kommentar til dette?

– Kristiansand kommune er en hjemmetjenestekommune som i flere år har dyrket en bevisst strategi om å legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Det gjelder ikke bare våre eldre. Det gjelder alle innbyggere som trenger helse- eller omsorgstjenester. I denne strategien ligger også en visshet om at for noens del er de daglige utfordringene for store til at de kan håndteres i et vanlig hjem. Da er kommunens løsning ulike former for samlokaliserte boliger eller institusjoner. Med flere brukere samlet rundt vårt fagpersonell sikrer vi at brukeren får et godt sted å bo, vi sikrer tilgang på nødvendige tjenester når det trengs, og at vi bruker fellesskapets ressurser på en måte som er bærekraftig.

– Mai-Lis Hagen mener det mest skremmende er at Kristiansand kommune ikke ser enkeltmennesket. De inkluderer dem heller ikke i utformingen av tjenestene som skal være rundt dem?

– Vår oppgave er å sikre at alle brukere – fra de eldste til de yngste i hele kommunen – får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Vi skal sikre at alle får sine rettigheter ivaretatt. Hver søknad vurderes individuelt og den enkeltes ønsker og behov vurderes. Med en krevende økonomi og med færre hender til å dele på oppgavene, medfører det prioriteringer.

Vi mener vi forvalter dette store ansvaret på en god måte. Men vi kan godt forstå at enkelte brukere som har det vanskelig opplever skuffelse og frustrasjon. Dersom noen mener vi gjør feil, vil vi at de bruker de klagemulighetene som finnes. På den måten får vi enten bekreftet at vi har lagt oss på rett nivå, eller vi får vite at vi må endre vårt tilbud.

– Familien har klaget på det nye vedtaket. Vet dere noe mer om når denne klagen vil være behandlet?

– Klagen er under behandling hos Kristiansand kommune og vil være ferdigbehandlet i løpet av 1-2 uker. Dersom kommunens vedtak opprettholdes vil saken bli sendt til Statsforvalter for endelig behandling, Hans-Petter Breistein.