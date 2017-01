Marius Borg Høiby flytter fra Norge

Fredag fyller kronprinsessens sønn, Marius Borg Høiby, 20 år. Mette-Marit mener sønnen har vært utsatt for et uverdig mediepress de siste to årene. På 20-årsdagen sin flytter Borg Høiby til USA for å studere og for å slippe unna norsk offentlighet.