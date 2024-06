– Min frykt var ikke om jeg nå skulle få lov til å jobbe i kirken, men om jeg kunne. Vi har alle våre grenser og min grense ble nådd i helgen.

Det sier Maria Arredondo i en pressemelding søndag.

Der kommer det fram at hun har sagt opp sin stilling som barne- og familiearbeider i Frikirken i Kristiansand.

Bakgrunnen er vedtekter i Frikirken, som ble vedtatt på kirkesamfunnets synodemøte forrige fredag.

Synoden, som er kirkesamfunnets høyeste myndighet, vedtok et samlivsdokument der det ifølge pressemeldingen blant annet skal stå at sex utenfor ekteskapet, likekjønnet samliv og samboerskap bryter med Guds ordning for samliv.

Det ble også bestemt at samliv regnes som et bekjennelsesspørsmål.

Det kan innebære at medarbeidere som skal drive forkynnelse eller veiledning i regi av kirken, må forkynne og veilede i tråd med kirkens syn på samliv.

– Som barne- og familiearbeider og som en offentlig person har jeg et ansvar for hva jeg kommuniserer ut til sårbare unge mennesker. Noen av de tingene som ble vedtatt tar jeg sterk avstand fra. Så lenge de vedtakene står, så hverken kan eller ønsker jeg å jobbe i frikirken, sier Arredondo.

Les også Arredondos 20 år gamle låt har tatt Kina med storm

Tok til tårene

Arredondo representerte mindretallet som ønsket å underkjenne de foreslåtte dokumentene, som ble vedtatt på synodemøtet forrige fredag.

Ifølge Vårt Land tok Arredondo til tårene da hun snakket til møtet dagen etter.

– Ut fra de bestemmelse som kom i går, er det ikke sikkert at jeg kan være ansatt i Frikirken videre. Men jeg skal være medlem og gjøre hva jeg kan for å hjelpe til å samle menigheten.

Arredondo var en av fire utsendinger fra Kristiansand Frikirke som deltok på møtet.

Synodemøte holdes hvert tredje år. Delegater fra samtlige menigheter er representert.

Frikirken har 82 menigheter, som er spredt over hele landet. Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Ikke noen innstramming

Frikirkens synodeleder Tor Erling Fagermoen skriver til NRK at vedtakene de har gjort ikke representerer noen innstramming.

– Det er en videreføring av læren om ekteskapet slik den alltid har vært i Frikirken.

Han bekrefter at ordinerte, som i Frikirken vil si pastorer og eldste, må forplikte seg til denne læren.

Fagermoen påpeker også at samlivsteologien slik den er formulert nå, også tidligere har blitt vurdert til å være et såkalt bekjennelsesspørsmål, senest i 2017.

– Debatten denne gangen har vist at man har lagt svært ulike ting i dette uttrykket, og at det derfor fungerer bedre å kalle det et «sentralt lærespørsmål». Det vedtaket betyr i praksis er at vi ikke kan ha to ulike lærer som svarer ja og nei på samme spørsmål, sier Fagermoen.

Han legger til at dokumentet er tydelig på at hvert menneske er skapt i Guds bilde og uendelig verdifullt uavhengig av seksuell orientering.

Fagermoen beklager at Maria Arredondo har funnet det nødvendig å si opp.

– Hun er et flott menneske som jeg vet har blitt satt stor pris på i Kristiansand Frikirke.

Vil ikke melde seg ut

Selv om Arredondo har sagt opp sin stilling, holder hun fast ved at hun ikke har tenkt å melde seg ut av Frikirken.

– Jeg har riktignok ikke tenkt å gi ifra meg stemmen eller stemmeretten min ved å melde meg ut. Det er mange i frikirken som nå kjenner på en motløshet og sorg. Til dem vil jeg si at frikirken trenger at akkurat du blir. Kanskje mer enn noen gang, sier hun.

Hun legger til at hun inntil videre ønsker å ta den videre dialogen innad i kirken og derfor ikke vil kommentere dette ytterligere nå.