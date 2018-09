Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi har vore der nede heile tida. For oss er det berre å jobbe vidare. Det er eit tungt tap, men ein veldig spesiell kamp med det som skjer det første kvarteret. Du må nok leite fram 10 000 kampar for å finne ein kamp der slikt skjer, seier Lillestrøm-trenar Jørgen Lennartsson til NRK.

Det er neppe ein kamp som går inn i historiebøkene på Åråsen med positivt forteikn.

Allereie fem minutt ut i omgangen fekk Kanarifansen det første varselet om kva som var i vente.

Timillionarsmannen Adeleke Akinyemi finta vekk Marius Amundsen og sette ballen i mål til høgre for Lillestrøm-keeper Marko Maric til 1-0 for heimelaget.

Dette var ghanesaren si første scoring for Start etter overgangen frå latviske Ventspils.

Adeleke Akinyemi feirar si første scoring i Start-drakta. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Straffe og utvisning

13 minutt seinare drog Herolind Shala seg inn i 16-meteren til Lillestrøm. Midstoppar Marius Amundsen var litt for tøff då han tok tak i angriparen, og dommar Ola Hobber Nilsen peika på straffemerket.

Få sekund seinare fekk Amundsen marsjordre frå dommaren. Dermed måtte gjestene frå Romerike spele dei siste 70 minutta med ti mann.

Vondt vart verre for kanarifuglane då svenske Kevin Kabran enkelt sette straffa i mål til 2-0.

Men Lillestrøm-nedturen var ikkje over med det. 31 minutt ut i første omgang trakka Erling Knudtzon over i ein duell med ein Start-forsvarar. Spissen måtte til slutt kaste inn handkleet.

– Det blei ein marerittstart for vår del med situasjonane som oppstod. I tillegg blei Erling (Knudtzon) skada samtidig. Difor blei kampen ein for stor oppoverbakke for oss, seier Lennartsson til NRK.

Lillestrøm måtte klare seg utan suspenderte Thomas Lehne Olsen, som kalla Tom Harald Hagen «jævla dommerfaen» i forrige kamp. Det gjorde Kanarifansen eit nummer ut av i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

På direkte nedrykk

Sett bort ifrå Mathias Bringaker si 3-0 scoring 12 minutt før slutt var det lite å skrive heim om frå andre omgang.

Lillstrøm med sine ti mann var aldri i nærleiken av å tukte Start, som dermed sikra seg tre særs viktige poeng i nedrykksstriden.

Sørlendingane klatra forbi Lillestrøm på tabellen og ligg på kvalifiseringsplass à poeng med Stabæk på plassen over.

– Vi er forbi Lillestrøm. Det er punkt ein. Så nærmar vi oss poengtalet vi må ha. Vi må nok ha ein del poeng til, seier Start-trenar Kjetil Rekdal til Eurosport.

Han var likevel ikkje nøgd alt etter kampen.

– Det er små marginar som skiljer. Vi har ein del situasjonar som går vår veg tidleg. Vi får straffe og Lillestrøm får raudt kort. Og når vi får 2-0 får vi styre kampen som vi vil. Vi er gode offensivt i periodar. Men så har vi balltap og lagar unødvendige dødballar som gjer at Lillestrøm kan kome inn i kampen, seier Kjetil Rekdal til NRK.

Lillestrøm, som har spelt i toppdivisjonen i strekk sidan 1975, ligg altså på nedrykksplass når det står att åtte serierunder i eliteserien. Ingen andre lag i eliteserien kan vise til ei liknande rekke år på rad i eliteserien.