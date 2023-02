Mann som ble skutt skal ha siktet på politiet med våpen

Det var fredag 27. januar at politiet i Kristiansand avfyrte skudd mot en mann i trettiårene, i forbindelse med det de selv kalte en «truende situasjon».

I politiets egen rapport går det fram at mannen ble skutt med MP-5, som er et maskingevær.

Skuddet medførte brudd i låret.

I rapporten skriver også politiet at de avfyrte skudd for å avverge en akutt nødvergesituasjon da mannen ikke etterkom politiets pålegg.

Ifølge politiet ble mannen observert med våpen. Det er ikke klarlagt hva slags våpen det skal dreie seg om.

Den skadde mannen ble kjørt til Sørlandet sykehus av helsepersonell.

Politiets egen rapport om saken. Foto: Politiet

– Klar til å forklare seg

Mannen som ble skutt er ennå ikke avhørt.

Hans forsvarer Bjørge Usterud Tveito, opplyser torsdag til NRK at mannen nå er bedre og at han er klar til å forklare seg for politiet.

Forsvareren sier han ikke vet om mannen er siktet for noe ennå.

Ble sendt til sykehus

Hendelsen skjedde på kvelden og et område i sentrum av Kristiansand ble sperret av.

Selve skuddhendelsen fra politiets side etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten har avhørt tjenestepersonene som var på stedet.

Påtalefaglig etterforskingsleder i Spesialenheten, Marit Storeng, opplyser at det jobbes med å ferdigstille disse avhørene, skriver Fædrelandsvennen.