Mann skapte problemer i tunnell

Politiet måtte ved 6-tiden stenge E39 mot vest gjennom Vågsbygdporten etter at en mann gikk i tunnellen. Han tok også to brannslokningsapparat, og klatret opp i ei mast. Mannen er innbragt til politiet og anmeldt for ordensforstyrrelse og skadeverk.