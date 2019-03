Mann siktet for å ha dopet Julius

– Han har sagt at han hadde tenkt på dette en stund, at han ville hive litt «speed» til apene. Han ville gi de amfetamin og se hva som skjer, forteller Håkon Storesund i Agder politidistrikt.

Mannen er en kjenning av politiet, og hadde selv tatt amfetamin på den aktuelle dagen.

Den folkekjære sjimpansen gikk inn i en psykoselignende tilstand etter at han fikk i seg det narkotiske stoffet i vinterferien.

Mannen ble pågrepet torsdag ettermiddag og er nå siktet for brudd på dyrevernsloven.

– Vedkommende erkjente forholdet i avhør torsdag kveld, der han beklaget hendelsen overfor dyreparken, sier fungerende seksjonsleder for etterretning, etterforskning og arrest hos politiet i Kristiansand, Håkon Storesund.

Det var tre små smoothie-flasker uten emballasje som ble kastet inn til Julius 21. februar.

Mannen som er siktet har ikke fremlagt noe klart motiv for sin ugjerning, skriver Dyreparken.

– Han har blitt ilagt et kontaktforbud mot Dyreparken, noe han har samtykket til. Saken ansees som ferdig etterforsket, og vil bli oversendt påtalemyndigheten som skal vurdere ytterligere reaksjoner mot mannen.

– Vi er veldig glade for at saken er oppklart, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamodt i Dyreparken til NRK.