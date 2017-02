Mann på kirketaket

Farsund, kl. 21.00: Politiet undersøker båthavn i Kjørrefjord etter innbrudd i to båthus og forsøk på innbrudd i åtte andre båthus. Politiet ber båthuseiere sjekke om noe er stjålet.

Farsund, kl. 21.59: Melding om at det er en mann på taket av Farsund kirke. Mannen har kommet seg ned før politiet ankommer. Kirkevergen varsles om forholdet.

Arendal, kl. 23.00: En kvinne nekter å betale for maten hun har spist på en restaurant. Hun anmeldes av restauranten og blir bortvist fra Arendal sentrum.

Kristiansand, kl. 01.13: Politiet får melding om bråk på et utested. To personer bortvises fra sentrum for resten av natten. Noen minutter tidligere blir en annen kranglete person bortvist fra sentrum. En snau time tidligere blir en annen mann bortvist etter å ha vært i klammeri på et utested.

Kristiansand, kl. 01.53: En person anmeldes for bruk av narkotika i sentrum av byen. Vedkommende settes i arresten.

Farsund, kl. 02.07: En mann bortvises fra byen etter å ha vært i klammeri med en dørvakt, og han anmeldes for ordensforstyrrelse.

Hovden, kl. 02.17: Politiet har vært på et utested etter å ha fått melding om bråk og en person bortvises.

Grimstad, kl. 02.51: En person pålegges å holde seg unna sentrum etter å ha vært i klammeri med flere personer.

Mandal, kl. 02.27: En bilfører mistenkes for å ha kjørt i påvirket tilstand. Førerkortet beslaglegges og vedkommende tas med for blodprøve.

Kristiansand, kl. 05.17: Politiet avslutter en høylytt fest med mellom 15 og 20 festdeltakere.