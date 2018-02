En mann mistet livet da han ble overkjørt av en gravemaskin i Auslandsveien i Gjerstad i Aust-Agder. Dødsulykken skjedde i forbindelse med arbeid på en kommunal vannledning.

– Vi kan bekrefte at én person er død, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen, til NRK.

Ifølge politiet arbeidet mannen på stedet da overkjørselen skjedde.

Ulykken skjedde i Gjerstad kommune i Aust-Agder.

Varsler pårørende

Odd Holum, politistasjonssjef i Risør, bekrefter at mannen kommer fra Gjerstad. Han beskriver hendelsen som en stor tragedie for et lokalsamfunn der alle kjenner alle.

Politiet jobber med å varsle de pårørende.

Ulykkeskommisjonen og Arbeidstilsynet er varslet, og krimteknikere er på vei til stedet.

– Vi konsentrerer oss om de involverte på stedet foreløpig. Vi får ta årsak og slike ting etter hvert.

Holum sier at det er for tidlig å tenke på om HMS-regelverket ble fulgt på stedet.

Politistasjonssjef i Risør, Odd Holum. Foto: Leif Dalen / NRK

En stor tragedie

– Det er bare så ubeskrivelig vondt og meningsløst når noe sånt skjer, og mine tanker er selvfølgelig hos de pårørende og involverte, sier ordfører i Gjerstad, Inger Løite.

Løite opplyser at kommunens kriseteam er på plass for å ivareta de involverte, og at det er det viktigste fokuset i dag.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 09.20 onsdag morgen.

Saken oppdateres.